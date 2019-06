UŽ JE TO JASNÉ: O post prezidenta SZĽH zabojujú títo traja kandidáti

Volebný kongres SZĽH sa uskutoční 26. júna a okrem prezidenta sa na ňom budú voliť aj členovia Výkonného výboru (VV), Disciplinárnej komisie (DK) a Odvolacej antidopingovej komisie.

Bratislava 14. júna (TASR) - O post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uchádzajú traja kandidáti: Miroslav Šatan, Dárius Rusnák a Jaromír Šmátrala. Zväz o tom informoval v piatok na svojej internetovej stránke.



Volebný kongres SZĽH sa uskutoční 26. júna a okrem prezidenta sa na ňom budú voliť aj členovia Výkonného výboru (VV), Disciplinárnej komisie (DK) a Odvolacej antidopingovej komisie. VV má deväť členov, pričom jedno miesto je vyhradené pre prezidenta SZĽH a druhé pre zástupcu športovcov. O toto miesto sa uchádza trojica Branko Radivojevič, Jozef Stümpel a Ľubomír Višňovský. O zvyšných sedem stoličiek vo VV zabojuje na kongrese dokopy 35 uchádzačov. O post predsedu DK sa uchádzajú traja kandidáti, medzi nimi i súčasný prezident Hráčskej asociácie slovenských hokejistov (SIHPA) Oliver Pravda.



Doterajší generálny manažér slovenských reprezentácií Šatan definitívne oznámil svoju kandidatúru len v stredu, no už sa o nej hovorilo dlhšie. Aj súčasný šéf Martin Kohút pred týždňom uviedol, že nebude kandidovať v ďalšom volebnom období, svoju úlohu v SZĽH si predstavuje na inom poste a na prezidentskom by chcel vidieť práve bývalého reprezentačného útočníka a kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002.



Uchádzači o uvoľnený post sa nemohli sami navrhovať ako kandidáti, nominovať ich musel jeden z klubov, ktorý spadá pod SZĽH. Kluby mohli podať oficiálne prihlášky do utorňajšej polnoci. Tie potom musela schváliť legislatívna a volebná komisia.



Slovenský hokej mal v samostatnej ére sedem šéfov: Jána Mitošinku, Viktora Špakovského, Dušana Pašeka, Jána Stanovského, Juraja Širokého, Igora Nemečka a Martina Kohúta.