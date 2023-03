Je to skvelý pocit, hovorí Polievka. Pozvánku si cení

Senec 19. marca (TASR) - Róbert Polievka predvádza vo Fortuna lige skvelé výkony a pozvánka od reprezentačného trénera Francesca Calzonu bola logickým vyústením jeho formy. Slovenský futbalista sa na zraz tešil a hoci ho trápi choroba, túži odohrať svoje prvé minúty v národnom drese. Príležitosť bude mať vo štvrtok 23. marca o 20.45 h v Trnave proti Luxembursku a 26. marca o 20.45 h v Bra­tislave proti Bosne a Hercegovine. S týmito súpermi odštartujú Slováci nový cyklus kvalifikácie na ME 2024.



"Je to super a skvelý pocit. Myslím si, že aj zadosťučinenie za výkony v tejto sezóne. Ako som prekročil prah hotela, moje myšlienky patria k najbližšiemu zápasu. Som útočník, vždy sa odo mňa očakávali góly, ale veľa som ich nedával. Teraz sa mi darí, preto tu sedím. Išiel som si za tým," povedal Polievka na margo pozvánky. Dodal, že sa momentálne cíti asi najlepšie vo svojej kariére. "Je to jeden z vrcholov, pevne verím, že ho ešte posuniem vyššie."



Konkurencia v útoku je silná, okrem Polievku sú v nominácii Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Róbert Boženík, Adam Zreľák a Erik Jirka. "Ja by som chcel odviesť to najlepšie, čo je v mojich silách a tréneri nech zvážia, či nastúpim. Ale verím, že pre niečo si ma vybrali a že dostanem šancu. Ale tu sa mám šancu aj učiť od spoluhráčov, majú mi čo ponúknuť."



Polievka sa však na zraze necítil dobre, trápi ho viróza. Nehral pre to ani uplynulý ligový zápas. "Dva - tri dni som bol mimo pre chrípku, mám ešte upchatý nos, ale už sa cítim dobre. Možno začnem zľahka, ale zajtra už by som chcel ísť naplno."



Súperov zatiaľ Polievka nerieši. Uviedol, že nasledujúce zápasy budú najmä o tom, ako ich Slováci zvládnu v hlavách. "Bude to naozaj ostrý štart, ale som presvedčený, že sila tohto mužstva je obrovská. Treba sa čo najlepšie pripraviť. O kvalite našej nepochybujem, ale Luxemburčania urobili pokrok a nebude to ľahké."