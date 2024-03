Je zdravý a na vysokej úrovni, povedal kouč o LeBronovi Jamesovi

NBA - sumáre:



Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 114:102 (21:28, 39:34, 30:18, 24:22)

najviac bodov: Bridges 38, Johnson 23, Schröder 14 - Bey 23, D. Murray 20 (11 asistencií), Hunter 15



Miami Heat - Utah Jazz 126:120 (30:34, 28:28, 32:28, 36:30)

najviac bodov: Butler 37, Adebayo 23, Martin 18 - George 31, Markkanen 25, Collins a Sexton po 18



Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 100:107 pp (20:25, 31:22, 27:14, 17:34 - 5:12)

najviac bodov: Aldama a V. Williams po 21, G. Jackson 17 - Simons 30, Walker 18 (12 doskokov), Camara 15



Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 114:124 (33:27, 33:31, 23:31, 25:35)

najviac bodov: James 26, Reaves 19 (14 asistencií), Davis (11 doskokov), Russell 17 - Jokič 35 (10 doskokov), Porter 25 (10 doskokov), J. Murray 24 (11 asistencií)



Phoenix Suns - Houston Rockets 109:118 (19:38, 25:16, 35:35, 30:29)

najviac bodov: Durant 30, Booker 24, O'Neale 20 (10 doskokov) - Green 34, VanVleet 24 (11 doskokov), Šengün 21 (10 doskokov)

New York 3. marca (TASR) - Americký basketbalista LeBron James sa stal prvým hráčom zámorskej NBA, ktorý dosiahol hranicu 40.000 bodov. V noci na nedeľu si ich pripísal 26 a bol najproduktívnejší hráč svojich Los Angeles Lakers, ktorí prehrali s úradujúcim majstrom Denver Nuggets 114:124.James sa stal najlepším strelcom histórie súťaže minulý rok, keď prekonal Kareema Abdula-Jabbara, ktorý ukončil kariéru v roku 1989 na méte 38.387 bodov. "priznal podľa AFP James, ktorý bude mať v sezóne ešte veľa práce, aby priviedol svoje mužstvo do play off medzi najlepšiu osmičku konferencie. Lakers sú na západe na 10. mieste a držia tak poslednú play in pozíciu. Denver je po šiestom triumfe za sebou tretí iba o pol duelu za vedúcou Minnesotou.Prebiehajúca sezóna je pre Jamesa 21. v kariére. Métu 40.000 bodov dosiahol košom v 14. sekunde druhej štvrtiny.citovala trénera domácich Darvina Hama agentúra AP.Tridsaťdeväťročný hráč má na konte taktiež druhý najvyšší počet odohraných minút v základnej časti a najvyšší v play off v histórii. Je jediný hráč vôbec s 10.000 bodmi, doskokmi aj asistenciami. "povedal tréner hostí Michael Malone. S Jamesom pracoval päť rokov ako asistent trénera v Clevelande Cavaliers. V jeho tíme bol v noci na nedeľu najproduktívnejší hviezdny Nikola Jokič s 35 bodmi a 10 doskokmi.Brooklyn druhýkrát v priebehu troch dní zdolal doma Atlantu v súboji tímov na hranici postupu do play in, tentokrát 114:102. Za svojím súperom však na 11. priečke východu stále zaostáva o dve stretnutia. Mikal Bridges sa v drese víťazov zaskvel 38 bodmi.Boj o vyraďovaciu časť nevzdáva ešte ani Houston, ktorý uspel na palubovke favorizovaného Phoenixu 118:109. Triumf režíroval Jalen Green 34 bodmi. Suns viedol Kevin Durant 30 bodmi, Devin Booker pridal 24, no duel nedohral pre podvrtnutý členok. Do zostavy Phoenixu sa vrátil aj Bradley Beal, no v tretej štvrtine sa nechal vylúčiť. Rockets sú na západe dve miesta pod čiarou o šesť duelov za Lakers.