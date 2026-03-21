Jeanmonnotová má glóbus za stíhačku
Oslo 21. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová získala malý krištáľový glóbus za triumf v stíhacích pretekoch vo Svetovom pohári. V záverečnej stíhačke sezóny obsadila v sobotu v nórskom Holmenkollene 4. miesto. Zvíťazila Švédka Hanna Öbergová. Z trojice Sloveniek dobehla najvyššie Paulína Bátovská Fialková, a to na 18. mieste.
Hanna Öbergová rozhodla o svojom prvenstve v tesnom súboji, keď na cieľovej rovinke predstihla o pol sekundy Francúzku Juliu Simonovú. Na pódiu ju doplnila jej sestra Elvira s odstupom 23,2 sekundy. O víťazstvo ju neobrali ani tri trestné okruhy, jej dve najväčšie súperky minuli raz. Öbergová nadviazala na svoj triumf zo šprintu v nórskom stredisku a v sezóne zaznamenala štvrté prvenstvo.
Už istá držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Jeanmonnotová minula raz a dobehla štvrtá s jednou chybou a mankom 57,2 s. V konečnom hodnotení disciplíny tak na poslednú chvíľu predstihla Fínku Suvi Minkkinenovú, ktorá vybiehala z 11. pozície, no klesla na 23. priečku s dvoma chybami. Francúzka tak pridala do zbierky tretí malý glóbus v sezóne, uspela aj v šprinte a vytrvalostných pretekoch.
Všetky tri Slovenky na štarte si pohoršili oproti šprintu. Bátovská Fialková, pre ktorú to bola posledná stíhačka v kariére, urobila na strelnici tri chyby a klesla o tri priečky. Jej strata na víťazku bola 2:15,3 min. Anastasia Kuzminová sa zosunula z 37. miesta na štarte na konečné 49., keď minula päť terčov a zaznamenala manko +4:26,9. Ema Kapustová obsadila 53. priečku s dvoma chybami a stratou +5:06,8. Z pozície po šprinte sa tak zosunula o dve priečky nižšie.
