Jeanmonnotová triumfovala v stíhačke, Bátovská Fialková 32.

Hochfilzen 14. decembra (TASR) - Francúzka biatlonistka Lou Jeanmonnotová triumfovala v sobotňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km na podujatí 2. kola Svetového pohára. V rakúskom Hochfilzene predviedla bezchybnú streľbu a suverénne zvíťazila pred dvojicou nemeckých súperiek. Druhá skončila s mankom 33,8 sekundy Vanessa Voigtová, ktorá sa oproti piatkovému šprintu posunula o 11 miest, tretia finišovala Franziska Preussová (+35,3). Tá si udržala vedenie v celkovom poradí SP. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila s piatimi streleckými chybami 32. miesto (+2:40,4).



Víťazka šprintu Preussová vyštartovala do stíhačky s náskokom 8 sekúnd pred Francúzkou Sophie Chauveauovou. Nemka strieľala na prvých dvoch položkách bezchybne a postupne si upevňovala vedenie. Po úvodných ležkách viedla o takmer 20 s pred Jeanmonnotovou. V tretej streľbe však zaváhala, musela absolvovať dve trestné kolá, čo využila naďalej čisto strieľajúca Jeanmonnotová, ktorá sa dostala do čela. Preussová klesla na tretiu pozíciu až za Nórku Karoline Offigstad Knottenovú. Jeanmonnotová si udržala stopercentnú bilanciu aj na druhej stojke, z ktorej vyrážala s náskokom 48,5 s pred Voigtovou. Francúzka si v pohode kontrolovala vedenie a došla si pre triumf, druhá finišovala Voigtová, ktorá odrazila atak Preussovej. Jeanmonnotová si pripísala druhé víťazstvo v sezóne po tom, ako vyhrala skrátené vytrvalostné preteky v Kontiolahti.



Bátovská Fialková nenadviazala na 20. miesto z piatkového šprintu, stíhačka jej nevyšla strelecky. Na prvej ležke minula dva terče, na druhej jeden a spadla priebežne na 39. priečku. Stále však bola v kontakte so súperkami. Na stojkách pridala po jednej chybe a po štvrtej položke odchádzala zo strelnice na 32. pozícii. Tú si napokon udržala až do cieľa a pripísala si tak ďalších 9 bodov do celkového hodnotenia SP.



O 14.45 h boli na programe stíhacie preteky mužov na 12,5 km.