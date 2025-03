Jeanmonnotová vyhrala preteky s hromadným štartom

preteky žien s hromadným štartom na 12,5 km:



1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 39:41,8 min. (1 trestné kolo), 2. Milena Todorovová (Bulh.) +16,4 sekundy (0), 3. Anamarija Lampičová (Slovin.) +22,8 (1), 4. Jeanne Richardová (Fr.) +41,5 (1), 5. Franziska Preussová (Nem.), 6. Anna Magnussonová (Švéd.) +54,9 (0), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +55,2 (2), 8. Anna-Karin Heijdenbergová +56,9 (1), 9. Hanna Öbergová (obe Švéd.) +1:04,2 min., 10. Selina Grotianová (Nem.) +1:08,5 (3)

celkové poradie SP (po 18 z 21 pretekov):



1. Preussová 1048 b, 2. Jeanmonnotová 1028, 3. Julia Simonová 804, 4. Richardová 676, 5. Oceane Michelonová (všetky Fr.) 666, 6. Grotianová 620, ...32. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 199, 69. Anastasia KUZMINOVÁ (obe SR) 24

poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 4 pretekoch):



1. Preussová 265 b, 2. Elvira Öbergová (Švéd.) 224, 3. Richardová 204, 4. Jeanmonnotová 188, 5. Simonová 159, 6. Grotianová 150, ... 20. BÁTOVSKÁ FILAKOVÁ 65

Pokljuka 15. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová zvíťazila v sobotňajších pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom na 8. podujatí Svetového pohára. V slovinskom stredisku Pokljuka urobila iba jednu chybu na strelnici a zvíťazila s náskokom 16,4 pred bezchybne strieľajúcou Milenou Todorovou z Bulharska. Tretia finišovala domáca reprezentantka Anamarija Lampičová (+22,8), ktorá minula jeden terč. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.Prvá streľba v ľahu nevyšla švédskym sestrám Elvire a Hane Öbergovým, ktoré zaváhali. Raz nesklopila terč ani priebežná líderka celkového poradia Svetového pohára Nemka Franziska Preussová. Naopak, francúzske trio Jeanmonnotová, Julia Simonová a Jeanne Richardová zaznamenalo čistú položku. Stopercentnú presnosť v ľahu všetky tri potvrdili aj na druhej streľbe. V stoji sa to už nezopakovalo, no Jeanmonnotová vybiehala na vedúcej pozícii aj napriek jednému trestnému kolu. Poradím sa posúvala aj Preussová, nenápadne s tromi nulami atakovali čelo aj Lampičová a Todorovová.Záverečná položka v stoji priniesla zaváhania Richardovej, Simonovej či Lampičovej. Jeanmonnotová zvládla sklopiť všetky terče a stopercentnú bilanciu na strelnici potvrdila Todorovová, ktorá prekvapivo smerovala za druhým pódiovým umiestnením v sezóne. Po štvrtej streľbe dokonca sťahovala náskok Jeanmonnotovej, tá si však záverečné metre postrážila. Todorovová napriek tomu vylepšila kariérové maximum z tretej na druhú priečku. Jeanmonnotová nadviazala na piatkové víťazstvo zo skrátených vytrvalostných pretekov a dosiahla siedmy triumf v sezóne. Lampičová v bežeckom súboji na záverečnom okruhu predstihla Richardovú, piata do cieľa prišla Preussová. "" uviedla Jeanmonnotová v rozhovore po skončení pretekov. V priebežnom celkovom poradí stiahla náskok Preussovej na rozdiel 20 bodov.