Jeanmonnotová vyhrala stíhačku v Soldier Hollow

Soldier Hollow 10. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová triumfovala v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 8. kola Svetového pohára. V americkom Soldier Hollow zvíťazila časom 26:51,7 minúty, keď n cieľovej rovinke zdolala Talianku Lisu Vittozziovú. Tretia skončila ďalšia Francúzka Julia Simonová so stratou 1:01,0 minúty.



Dvadsaťpäťročná Jeanmonnotová si pripísala tretie víťazstvo vo Svetovom pohári a všetky dosiahla v prebiehajúcej sezóne. Prvé dve prišli v jej úvode vo švédskom Östersunde, kde triumfovala v šprinte a taktiež v stíhačke.



Jeanmonnotová sa od úvodu pretekov držala na čele, po prvej streľbe figurovala na tretej priečke, po druhej sa posunula o jedno miesto vyššie a po tretej, na ktorej prvýkrát minula jeden terč, už išla na čele. Hneď za ňou bola Vittozziová, ktorá v predposlednom kole stiahla päťsekundové manko a na záverečnú položku prišli spolu. Obe strieľali rýchlo a presne a zo strelnici vybehli bok po boku. Talianka skúsila v poslednom kole dvakrát zaútočiť, ale medzeru si nevytvorila. Do záverečnej rovinky prišla prvá Jeanmonnotová, Vittozziová ju už už dobiehala, no viac síl mala jej súperka.



Dvadsaťdeväťročná Talianka sa po pretekoch posunula na druhé miesto v celkovom poradí SP, keď o desať bodov predbehla Justine Braisazovú-Bouchetovú, ktorá v sobotu skončila na siedmej priečke. Na vedúcu Nórku Ingrid Landmarkovú Tandervoldovú, jedenástu v pretekoch, stráca 73 bodov. Vittozziová je už druhá aj v poradí disciplíny a na vedúcu Simonovú stráca jedny preteky pred koncom 26 bodov. Tretia Jeanmonnotová o päť viac.