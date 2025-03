Jeanmonnotová získala glóbus za vytrvalostné preteky

individuálne preteky na 12,5 km:



1. Julia Simonová (Fr.) 38:08,2 min (0), 2. Hanna Öbergová (Švéd.) +39,1 s (1), 3. Franziska Preussová (Nem.) +46,2 (0), 4. Anna-Karin Heijdenbergová (Švéd.) +1:04,1 min (1), 5. Oceane Michelonová (Fr.) +1:06,9 (2), 6. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1:19,4 (2), 7. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +1:43,2 (2), 8. Anna Magnussonová (Švéd.) +2:01,0 (0), 9. Maren Kirkeeideová (Nór.) +2:06,2 (1), 10. Jeanne Richardová (Fr.) +2:08,6 (2),...29. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +4:10,4 min (4), 67. Mária REMEŇOVÁ (obe SR) +6:48,6 (3)



celkové poradie SP (po 17 z 21 pretekov):



1. Preusová 998 b, 2. Jeanmonnotová 938, 3. Simonová 775, 4. Michelonová (obe Fr.) 638, 5. Richardová 621; 6. Selina Grotianová (Nem.) 589, ...32. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 199, 69. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 24



konečné poradie vo vytrvalostných pretekoch (po 3 pretekoch):



1. Jeanmonnotová 221 b, 2. Preussová 190, 3. Michelonová 146, 4. Öbergová 122, 5. Simonová 120; 6. Ella Halvarsson (Švéd.) 109, ... 42. BÁTOVSKÁ FILAKOVÁ 25



Pokljuka 13. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová získala vo štvrtok malý glóbus v SP za vytrvalostné preteky. Zaistila si ho 7. miestom v skrátených pretekoch na 12,5 kilometra v slovinskej Pokljuke. Z víťazstva sa tešila jej krajanka Julia Simonová s bezchybnou streľbou. Z dvojice Sloveniek bola lepšia Paulína Bátovská Fialková, skončila na 29. mieste so stratou 4:10,4 min na víťazku a štyrmi chybami na strelnici.Jeanmonnotová vybojovala druhý malý glóbus v kariére, premiérový brala vlani v pretekoch s hromadným štartom. V celkovom poradí sa jej manko na vedúcu Nemku Franzisku Preussovú zvýšilo o 49 bodov a momentálne činí 85. Do konca sezóny zostávajú štyri podujatia a v hre je tak ešte 360 bodov. Pódium v Pokljuke doplnili Švédka Hanna Öbergová (+39,1 s) a Preussová s mankom 46,2 sekundy na víťazku. Pre Simonovú to bol trinásty triumf v kariére a druhý v tomto ročníku. Ešte pred poslednou streľbou figurovala na treťom mieste, no profitovala z chyby Öbergovej a krajanky Oceane Michelonovej. Bežecky bola na chvoste najlepšej desiatky, no jej streľba bola nielen presná, ale aj rýchla - na strelnici strávila najmenej spomedzi všetkých pretekárok. Michelonová ešte v závere viedla, no v stoji dvakrát minula, Jeanmonnotová zas pochybila zas na úvodnej a záverečnej položke.Bátovská Fialková figurovala pri príchode na štvrté strelecké stanovište na 22. mieste, no minula dva razy a pripísali jej tak ďalších 90 trestných sekúnd. Bežecky bola 32-ročná pretekárka na úrovni Preussovej, a to napriek pádu pred treťou streľbou. Stratila pri ňom zásobník, náhradný dostala na ležke od rozhodcu. Za 29. miesto brala 12 bodov, jej krajanka Mária Remeňová obsadila 67. pozíciu s tromi chybami – po jednom terči netrafila v ľahu a jeden na úvodnej stojke. Jej nevýhodou bolo posledné štartové číslo a tým pádom "najrozbitejšia" trať – na víťazku stratila 6:48,6 minúty. Na štartovej listine figurovala aj Ema Kapustová, ale nakoniec do pretekov nezasiahla pre chorobu.uviedla Slovenka pre portál slovenskybiatlon.sk.Podujatie v Slovinsku ovplyvnilo nepriaznivé počasie, rovnako ako cez víkend v Novom Meste na Morave. Tentokrát komplikoval preteky dážď a na strelnici sa museli pretekárky vyrovnať so silným vetrom.