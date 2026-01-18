< sekcia Šport
Jeanmonnotovú triumfovala, Bátovská Fialková skončila na 17. mieste
Bátovská Fialková sa po celý čas držala medzi najlepšou dvadsiatkou, no na každej položke urobila jednu chybu.
Autor TASR
Ruhpolding 18. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Pred druhou Švédkou Hannou Öbergovou finišovala s takmer 11-sekundovým náskokom, tretia bola jej krajanka Camille Benedová. Zo Sloveniek dopadla lepšie Paulína Bátovská Fialková, so štyrmi trestnými okruhmi obsadila 17. priečku. Anastasiu Kuzminovú klasifikovali s deviatimi chybami na 54. mieste.
Jeanmonnotová mala prvé tri položky čisté, k miernej dramatizácii prišlo až na záver, keď minula jeden terč. Situáciu sa snažila využiť Öbergová, ale Švédke nevyšlo načasovanie nástupu na záverečnom okruhu. Francúzka si situáciu postrážila a napokon si s prehľadom zapísala tretie tohtosezónne individuálne víťazstvo. Jeanmonnotová zároveň potvrdila priebežné prvé miesto v poradí SP.
Bátovská Fialková sa po celý čas držala medzi najlepšou dvadsiatkou, no na každej položke urobila jednu chybu. Kuzminovej naopak vôbec nevyšli preteky po streleckej stránke, celkovo musela ísť až na deväť trestných okruhov.
