Jeannot z Los Angeles dostal trojzápasový trest za faul na Boesera

Los Angeles 9. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Tanner Jeannot z tímu Los Angeles Kings dostal od Oddelenia hráčskej bezpečnosti NHL trest zákazu činnosti na tri zápasy. V zápase v noci na piatok proti Vancouveru fauloval Brocka Boesera zákrokom na hlavu, po ktorom sa útočník súpera do hry nevrátil. Jeannot dostal trest do konca zápasu a Canucks vyťažili z následnej presilovky vyrovnávajúci gól na 1:1, napokon zvíťazili 4:2.



Jeannot prišiel do Los Angeles pred sezónou 2024/2025 po tom, čo v predošlom ročníku obliekal dres Tampy Bay. V drese "kráľov" zatiaľ odohral 15 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 1 gól, 1 asistencia a 36 trestných minút.