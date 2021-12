Jeden z amerických zjazdárov mal pozitívny test na koronavírus

Beaver Creek 1. decembra (TASR) - Jeden z amerických lyžiarov mal pred nadchádzajúcimi pretekmi alpského Svetového pohára v Beaver Creeku pozitívny test na koronavírus. Bude tak musieť vynechať nasledujúce štyri rýchlostné súťaže, v coloradskom stredisku sú na programe dva superobrovské slalomy a dva zjazdy.



Riaditeľ pretekov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markus Waldner na utorkovom stretnutí informoval kapitánov tímov, že pozitívne testovaného amerického zjazdára izolovali. Jeho meno neprezradil. Podľa agentúry AP športovec nemá žiadne príznaky Covid-19. Ako uviedol Waldner, infikovaný pretekár bol na jednej palube s ostatnými lyžiarmi, ktorí leteli do Colorada z predošlého podujatia SP v kanadskom Lake Louise.



Waldner naznačil po pozitívnom teste určité obavy, no povedal, že "dostal zelenú" na konanie pretekov v Beaver Creeku. Ostatní členovia amerického tímu sa podrobili opakovaným testom na Covid-19 a izolovali sa od ďalších pretekárov, pokiaľ nebudú známe výsledky testov. "Zatiaľ sme mali len jeden pozitívny test. Robíme všetko pre to, aby sme udržali bezpečné prostredie a izolovali tých, ktorí sa mohli potenciálne nakaziť," uviedla pre AP Maddy Greenová, zodpovedná za organizáciu podujatia v súvislosti s Covid-19.