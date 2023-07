Jeden z divákov na Tour de France spôsobil hromadný pád v 15. etape

Les Gets 16. júla (TASR) - Jeden z divákov zapríčinil hromadný pád v nedeľňajšej 15. etape cyklistickej Tour de France. Jeho súčasťou bolo zhruba 20 cyklistov vrátane Američana Seppa Kussa. Jazdec Jumba-Visma je jeden z kľúčových tímových kolegov vedúceho pretekára a obhajcu víťazstva Jonasa Vingegaarda z Dánska.



K incidentu prišlo 128 kilometrov pred cieľom horskej etapy z Les Gets do St-Gervais. Divák stál príliš ďaleko od kraja a rukou narazil do Kussa, ktorý spadol spolu s ďalšími zhruba dvadsiatimi jazdcami. Dvadsaťosemročný Američan je v kopcovitých a horských etapách hlavný pomocník Vingegaarda. Bezprostredne po páde však neodstúpil žiadny z pretekárov. Informácie priniesla DPA.