Jeden z kazašských hráčov mal pozitívny test na koronavírus

Riga 21. mája (TASR) - Jeden z kazašských hokejových reprezentantov mal v dejisku MS v Rige pozitívny test na koronavírus. Podľa webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) ihneď zamieril do izolácie. Jeho meno nezverejnili.



Kazašského hokejistu pozitívne testovali v rámci reprezentačného kempu po príchode do lotyšskej metropoly. Po prílete výprav do Rigy, pred vstupom do uzavretej "bubliny" absolvovali všetci hráči a členovia realizačných tímov PCR testy na prítomnosť koronavírusu. Celkovo ich vykonali vyše 2750, až na uvedený prípad mali všetky ostatné testy negatívny výsledok. Tímy v ďalšom priebehu šampionátu podstúpia testovanie každý tretí deň, uviedol web IIHF.



Reprezentanti Kazachstanu sa na MS predstavia v A-skupine, prvý zápas v Aréne Riga odohrajú v sobotu o 19.15 SELČ, keď sa stretnú s domácimi Lotyšmi. Potom narazia na obhajcov titulu z Bratislavy 2019 Fínov, Američanov, Nemcov, Kanaďanov, Talianov a Nórov.