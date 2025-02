Jeden z najlepších futbalistov sveta Ronaldo má 40 rokov

Na archívnej snímke z 26. mája 2018 futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo pózuje s trofejou po výhre vo finále Ligy majstrov Real Madrid - FC liverpool v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 5. marca 2016 futbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo (7) sa teší z gólu počas zápasu španielskej La Ligy Real Madrid - Celta Vigo v Madride. Foto: TASR/AP







Najvýznamnejšie z rekordov Cristiana Ronalda (k 4. februáru 2025):



- najviac gólov v profesionálnom futbale - 917



- najviac gólov po 30-ke- 454



- najviac víťazných zápasov - 829



- najviac zápasov bez prehry - 1065



- najviac reprezentačných zápasov - 217



- najviac reprezentačných gólov - 135



- najviac finálových turnajov MS s gólovým zápisom - 5



- najviac gólov na finálových turnajoch ME - 14



- najviac gólov v kvalifikácii ME - 41



- najviac asistencií na finálových turnajoch ME - 7



- najviac ocenení pre hráča zápasu na finálových turnajoch ME - 6



- najviac gólov v LM - 140



- najviac gólov vo vyraďovacej fáze LM - 67



- najviac gólov v jednej sezóne LM - 17 (2013-2014 za Real Madrid)



- jediný hráč, ktorý strelil 15+ gólov v 3 sezónach LM



- jediný hráč, ktorý bol najlepším strelcom LM v 7 sezónach



- najviac gólov vo štvrťfinále LM - 25



- najviac gólov v semifinále LM - 13



- jediný hráč, ktorý skóroval v troch sezónach novej éry LM (2008, 2014, 2017)



- najdlhšia gólová séria v LM - 11



- jediný hráč, ktorý vyhral všetky národné klubové súťaže, Ligu majstrov, MS klubov, Zlatú loptu, Zlatú kopačku a cenu hráč ligovej sezóne aspoň v dvoch kluboch (Manchester United a Real Madrid)



- najdlhšia séria s 50+ sezónnymi gólmi - 7



- jediný hráč



- prvý (a zatiaľ jediný) hráč, ktorý skóroval na 10, 11 i 12 repre-turnajoch v sérii



- najvyšší počet výberov krajín, proti ktorým skóroval - 48



- najviac gólových hlavičiek 151



- prvý hráč, ktorý skóroval v 6 zápasoch El Clasica v sérii



- prvý hráč, ktorý sa stal najlepším strelcom sezóny Premier League, La Liga a Serie A



Funchal 5. februára (TASR) - Vo veku 40 rokov má väčšina špičkových futbalistov odbilancované, aj keď ešte mnohí kopú súťažne do lopty. Lenže je tu jeden hráč, ktorý síce už nie je najlepší útočník sveta, ale stále hrá na vysokej úrovni, zdobí reprezentačnú scénu a posúva niektoré rekordné hranice, iné - možno na dlhé veky - už "zabetónoval". Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo bude mať v stredu 5. februára 40 rokov.Momentálne hrá najvyššiu súťaž a vedie tabuľku strelcov v saudskoarabskom Al Nassr a darí sa mu aj v ázijskej Lige majstrov AFC. Lenže už nemôže so svojím epochálnym rivalom Lionelom Messim súperiť na diaľku v nablýskanej európskej Lige majstrov UEFA (LM), ani v top národných ligách starého kontinentu, navyše Argentínčan už tiež pôsobí mimo klubového výslnia v USA. Ronaldo tak predbežne a výhľadovo neohrozene kraľuje vo väčšine najdôležitejších štatistík. Tých, ktoré sa odvádzajú priamo od individuálneho výkonu - je najlepší kanonier futbalovej histórie, najlepší reprezentačný strelec i premiant v počte štartov za národný tím, ďalej najlepší strelec LM i jej vyraďovacej fázy atď.Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro sa narodil 5. februára 1985 v Sao Pedro, časti Funchalu, hlavného mesta portugalského súostrovia Madeira. Jeho otec, José Dinis Aveiro, bol zamestnanec na lokálnom úrade a tiež správca v miestnom klube Andorinha. Cristianovi pridal meno Ronaldo na počesť svojho obľúbeného filmového herca Ronalda Reagana, ktorý bol v čase synovho narodenia už prezident USA. Matka Maria Dolores pracovala ako kuchárka a upratovačka.Talentovaný chlapec to nemal v detstve ľahké, o izbu sa delil so starším bratom a dvoma staršími sestrami, jeho otec v chudobnej rodine prepadol alkoholizmu. V žiackom veku Cristiano pôsobil v Andorinhe a neskôr strávil dva roky v klube Nacional. Ako 12-ročný uspel na skúške v Sportingu Lisabon a stal sa súčasťou mládežníckych štruktúr. Ako 15-ročnému mu diagnostikovali srdcovú vadu, ktorá si vyžiadala operačný zásah, ale všetko dopadlo dobre a v roku 2002 ako 17-ročný debutoval v prvom tíme Sportingu. Už v tejto sezóne si ho vyhliadli v Liverpoole i Barcelone, tréner Arsenalu Arsene Wenger sa s ním stretol osobne.Ozrutný krok v kariére Cristiana Ronalda však prišiel v najslávnejšom anglickom klube Manchester United. Charizmatický tréner Alex Ferguson neschádzal z údivu, keď ho videl hrať v lete 2003 v prípravnom zápase so Sportingom a unesení boli aj samotní hráči United. Do týždňa sa všetko dohodlo a mladý Cristiano pristál v klube za prestupovú sumu 12 miliónov libier, v Anglicku to bol tínedžerský rekord.Ronaldo naplno rozbehol impozantnú kariéru, pôvodne ako pravý krídelník si postupne vydobyl pozíciu voľnejšieho útočníka. Brilantne ovládal loptu v ohromnej rýchlosti, dokázal niekedy až neskutočne miasť protihráčov a vytváral aj druhým priestor na prenikanie cez súperovu obranu. Veľmi skoro sa u neho prejavil aj jedinečný talent pre zakončenie a všeobecne jeho strelecká technika bola excelentná. V drese United sa preslávil s číslom 7, aké pred ním nosili aj Eric Cantona a David Beckham. Neskôr sa z čísla v spojení s iniciálkami mena ujala prezývka "CR7".V tíme Manchestru United strávil Ronaldo šesť plných sezón. Vyhral tri tituly v Premier League, FA Cup, Ligu majstrov (2008) i MS klubov a ďalšie tri anglické trofeje. V roku 2008 mu udelili Zlatú loptu, renomovanú cenu pre najlepšieho futbalistu sveta. Medzitým s portugalskou reprezentáciou vybojoval striebro na ME.V lete 2009 prestúpil do Realu Madrid v rekordnej transferovej čiastke 80 miliónov. Na Santiagu Bernabeu ho privítalo vyše 80 tisíc fanúšikov, teda o pár tisíc viac ako dovtedy rekordný dav v Neapole na Diegovi Maradonovi. Individuálne "čaroval" od začiatku, ale pod vedením Manuela Pellegriniho a v troch sezónach Joseho Mourinha sa Realu podarilo len raz vyhrať ligový titul a tiež raz národný pohár i superpohár.Veľa sa zmenilo príchodom Carla Ancelottiho. Aj s obmenou kádra, z ktorého síce okrem iných odišiel tvorivý Mesut Özil, ale v období dvoch sezón prišli oveľa komplexnejší dispečer Luka Modrič, stredový pilier Casemiro a tiež rýchlonohý a súbojovo silný Gareth Bale. Spolu s hrotovým Karimom Benzemom a obrannými stratégmi Sergiom Ramosom a Danim Carvajalom vytvorili okolo Ronalda najúspešnejšiu klubovú dynastiu novej éry.Real Madrid v druhej časti pôsobenia CR7 (2013-2018) predovšetkým vyhral v piatich sezónach štyrikrát Ligu majstrov. Náročný program sa prejavil v La Lige, v ktorej získal len jeden titul. Okrem toho po dvakrát španielsky Kráľovský pohár, domáci superpohár i Superpohár UEFA a Ronaldo aj trikrát MS klubov. Jeho odchod zo Španielska vyvolal prvotriednu senzáciu, futbalista bol na výslní, vytvoril množstvo "večných" svetových rekordov a získal 4 zo svojich piatich ocenení Zlatá lopta.V troch sezónach za Juventus Turín (2018-2021) sa dvakrát tešil z titulu v talianskej lige, z dvoch superpohárov a jednej klasickej pohárovej súťaže. Krátko po štarte štvrtej sezóny za Juve odišiel na svoju druhú misiu do Manchestru United. Hoci už ako 36-ročný nebol vo fazóne svojich najúspešnejších rokov, v 30 zápasoch najvyššej súťaže dal 18 gólov a 6 pridal v 7 štartoch na európskej scéne. Prvýkrát od roku 2010 však zostal bez trofeje.V nasledujúcej sezóne sa jeho dlhoročne priaznivý vzťah s klubom rozsypal, trénerovi Erikovi ten Hagovi vyčítal málo rešpektu a vedeniu United neprofesionalitu, príliš si nezahral, zväčša ako striedajúci hráč. Hoci neskôr mu vývoj v realizačnom tíme i celej organizácii dal do veľkej miery za pravdu, Ronaldo po vyhrotení sporov ukončil svoju spanilú jazdu v klubovej Európe a zamieril do Saudskej Arábie. V klube Al Nassr pôsobí v tretej a druhej celej sezóne, do svojich 40. narodenín dal 64 ligových gólov v rovnakom počte zápasov a celkovo strelil zaň 77 gólov v 84 štartoch. Zatiaľ získal jednu, arabskú pohárovú trofej.Vrcholný rok bol pre Ronalda 2016. Okrem trofeje v LM a MS klubov doviedol Portugalsko aj k titulu majstrov Európy, hoci finále pre zranenie nedohral. Ako kapitán dal tri góly, dva z toho v semifinále (2:0 nad Walesom). Vo štvrťfinálovej remíze s Poľskom premenil prvú rozstrelovú jedenástku a v osemfinále proti Chorvátsku bol v predĺžení strojca jediného gólu. Vo finále od druhého polčasu a najmä v predĺžení trochu teatrálne spolukoučoval, ale aj povzbudzoval spoluhráčov, Portugalsko zdolalo favorizované domáce Francúzsko 1:0.Cristiano Ronaldo žije s Georginou Rodriguezovou, argentínskou modelkou španielskeho pôvodu. Spolu mali najprv dcéru (dnes 12 rokov) a pred 2,5 rokmi sa im z dvojičiek narodila ďalšia, chlapček zomrel. Rodinu tvoria aj jeho tri deti z predchádzajúcich vzťahov. Keď mal Ronaldo 20 rokov, zomrel jeho otec. Matka Dolores sa stala v Portugalsku populárnou osobou, keďže má so synom vrúcny vzťah a on, najpopulárnejší človek sociálnych sietí, jej lásku verejne opätuje.Zdroje: uefa.com, britannica.com, goal.com.