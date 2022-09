Jeden z najnižších hráčov histórie Gerbe ukončil kariéru

New York 15. septembra (TASR) - Americký hokejový útočník Nathan Gerbe ukončil vo veku 35 rokov aktívnu kariéru. Počas nej odohral v NHL celkovo 446 zápasov, v ktorých nazbieral 155 bodov. S telesnou výškou 163 cm bol najnižší hráč v povojnovej histórii NHL.



V roku 2005 ho zo 142. miesta draftoval klub Buffalo Sabres, v ktorého organizácii pôsobil do roku 2013. Následne v troch sezónach obliekal dres Caroliny Hurricanes. V roku 2016 zamieril do Európy a v drese švajčiarskeho klubu Servette Ženeva odohral 49 zápasov. Od roku 2017 pôsobil v organizácii Columbus Blue Jackets, za ktorý síce odohral 43 zápasov, no väčšinou hral na farme v AHL, kde bol kapitán tímu Cleveland Monsters. V NHL dosiahol bilanciu 66 gólov a 89 asistencií. Kanadu reprezentoval na štyroch šampionátoch hráčov do 18, resp. 20 rokov. Z "osemnástok" má zlatú a striebornú medailu, na "dvadsiatkach" získal bronz. Po hráčskej kariére bude pôsobiť v klube Nashville Predators ako rozvojový tréner so špecializáciou pre útočníkov.