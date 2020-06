Jedenásť hráčov NHL malo pozitívny test na koronavírus

New York 20. júna (TASR) - Prvé kolo testov na koronavírus v zámorskej NHL odhalilo až jedenásť pozitívnych prípadov medzi hokejistami. Vedenie profiligy na svojom webe oznámilo, že všetci nakazení hráči putovali do izolácie a riadia sa protokolmi hygienických úradov.



NHL má za sebou prvé kolo testovania pred plánovaným obnovením súťaže. Od 8. júla, keď kluby otvorili svoje tréningové centrá, absovovalo testy vyše 200 hokejistov, z nich 11 malo pozitívny výsledok. Vedenie súťaže a ani kluby ich mená nezverejnili. Už predtým však zámorské médiá informovali, že sú medzi nimi traja hráči Tampy Bay. Podľa denníka Toronto Sun pozitívne testovali aj kanoniera Toronta Austona Matthewsa.



Vedenie profiligy chce verejnosť informovať o výsledkoch testov každý týždeň. NHL je momentálne v druhej fáze projektu reštartu s dobrovoľným tréningovým procesom. Prípravné kempy by sa mali otvoriť 10. júla. Vedenie súťaže verí, že sezónu by mohli dokončiť na dvoch zatiaľ nešpecifikovaných miestach v auguste.