Jedenástková sobota priala favoritom, Gerrard sa vrátil na Anfield

Na snímke Cristiano Ronaldo počas zápasu Norwich City and Manchester United 11. decembra 2021.- Foto: TASR/AP

Londýn 12. decembra (TASR) - Góly z pokutových kopov až v štyroch prípadoch rozhodli o najtesnejších víťazstvách favoritov v sobotňajších zápasoch 16. kola anglickej futbalovej Premier League. Po nich sa situácia na čele tabuľky nezmenila, lídrom zostal Manchester City o bod pred FC Liverpool, dva body stráca tretia Chelsea. Manchester United uspel aj v druhom ligovom súboji pod vedením nového nemeckého kouča Ralfa Rangnicka, na pôde Norwichu City mu zabezpečil tesné víťazstvo 1:0 z jedenástky Cristiano Ronaldo. "Červení diabli" stúpajú tabuľkou, po treťom víťazstve za sebou im patrí 5. priečka.Ich mestský rival City zdolal doma rovnakým pomerom Wolverhampton Wanderers. Úspešným strelcom bol Raheem Sterling, ktorý zaznamenal jubilejný 100. presný zásah v najvyššej súťaži. Zverenci Pepa Guardiolu vyhrali v lige šiesty duel v sérii, k čomu im do veľkej miery pomohlo vylúčenie Raula Jimeneza na konci prvého polčasu. Mexický útočník dostal od rozhodcu dve žlté karty v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd a zbytočne oslabil svoj tím.vyhlásil Guardiola, ktorý vyzdvihol prínos Sterlinga pre tím:Liverpool pokazil Stevenovi Gerrardovi návrat na Anfield, na ktorom dlhé roky úspešne pôsobil ako kapitán, teraz však naň zavítal v pozícii trénera hosťujúcej Aston Villy. Po príchode na ihrisko z útrob štadióna ho domáci fanúšikovia privítali potleskom v stoji a potom už sledovali dominantný výkon "The Reds". Hráči Liverpoolu súpera takmer do ničoho nepustili, na strely vyhrali 20:4, ale hosťujúceho brankára dlho nevedeli zbaviť kúzla. Až v 67. minúte prenikajúceho Mohameda Salaha zastavil v šestnástke nedovoleným spôsobom Tyrone Mings. Egyptský kanonier jedenástku s prehľadom premenil a strelil už svoj 21. gól v sezóne.vydýchol si tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Gerrardov tím utrpel v piatom vystúpení pod jeho vedením druhú prehru a v tabuľke figuruje na 12. mieste.poznamenal kouč Aston Villy.Spasiteľom Chelsea bol taliansky stredopoliar Jorginho, ktorý sa na výhre 3:2 nad Leedsom United podieľal dvomi gólmi. Oba vsietil z jedenástok, pri druhej vo štvrtej minúte nadstaveného času si zachoval pevné nervy.zložil Jorginhovi kompliment kouč londýnskeho tímu Thomas Tuchel.Chelsea si ligovým triumfom napravila chuť po zápase Ligy majstrov na pôde Zenitu Petrohrad. V ňom po inkasovanom góle v závere iba remizovala 3:3 a prepustila prvé miesto v tabuľke Juventusu Turín, do jarného osemfinále tak pôjde v nevýhodnejšej pozícii.