Jedináková postúpila do osemfinále olympijskej kvalifikácie v boxe

Busto Arsizio 5. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková postúpila do osemfinále svetovej olympijskej kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio. V utorkovom súboji kategórie do 60 kg zdolala ukrajinskú pästiarku Hannu Ochreiovú 5:0 na body.



Jej krajan Viliam Tankó neuspel v kategórii do 63,5 kg, keď v utorok podľahol venezuelskému súperovi Jesusovi Covovi 0:5 na body.



Na turnaji sa súťaží v 13 hmotnostných kategóriách (7 muži a 6 ženy), pričom z každej postúpia do Paríža traja, resp. štyria boxeri. Neúspešní reprezentanti budú mať k dispozícii posledný kvalifikačný turnaj v Bangkoku (23. mája - 3. júna).