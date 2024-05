Jedináková postúpila medzi 16 najlepších na turnaji v Bangkoku

Bangkok 27. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková postúpila na svetovej olympijskej kvalifikácii medzi 16 najlepších v kategórii do 60 kg. V pondelňajšom stretnutí zdolala na turnaji v thajskom Bangkoku Ragad Al Naimovú zo Saudskej Arábie. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia na svojej facebookovej stránke.



Jedinákovú čaká v stredu súboj o postup do štvrťfinále proti Sare Beramovej z Chorvátska. Najväčšia slovenská ašpirantka na zisk olympijskej miestenky sa potrebuje dostať vo svojej kategórii medzi trojicu najlepších, aby sa kvalifikovala na OH v Paríži.



V pondelok čakal súboj o postup medzi 16 najlepších aj Jessicu Triebeľovú v kategórii do 66 kg. Medzi mužmi bojuje o miestenku Dávid Michálek, ktorého čaká zápas vo štvrtok.