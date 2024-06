Jediný slovenský strelec Schranz: Na góloch má zásluhu celý tím

Düsseldorf 21. júna (TASR) - Aj po druhom zápase slovenských futbalistov na ME v Nemecku je jediný strelec "sokolov" Ivan Schranz. Svoj tím poslal v 17. minúte do vedenia 1:0, no Ukrajinci napokon otočili duel a dosiahli prvý triumf na šampionáte v pomere 2:1. Schranz má momentálne na konte dva góly a na podujatí ukončil vyše dva a pol ročný pôst v národnom drese.



Bol to práve Schranz, kto gólovo zariadil triumf Slovákov nad Belgičanmi. Pred ME skóroval naposledy v októbri 2021, v kvalifikácii na MS sa presadil na pôde Chorvátska (2:2). "Asi som bol v správnych momentoch na správnych miestach. Moja forma je asi teraz dobrá, niekedy sa darí viac a niekedy menej. Mne sa podarilo dať teraz dva góly ale je to zásluha celého tímu," povedal 30-ročný útočník pre TASR.



Slováci si mohli už v piatok zaistiť postup do osemfinále a prvýkrát na vrcholovom šampionáte vyhrať dva zápasy. Nakoniec ich čaká rozhodujúci duel v stredu vo Frankfurte, kde nastúpia proti Rumunom. "Patrí to k životu, dnes sme bohužiaľ prehrali, no v predošlom období sme ukázali skvelé veci. Dokázali sme hrať proti skvelým súperom. Nesmieme sa toho báť pred tretím zápasom. Chceme tam nechať všetko a pobiť sa o postup," povedal Schranz.



Útočník sa stal prvým Slovákom, ktorý vsietil na ME dva góly. Navyše vedie celkovú tabuľku slovenských strelcov na tomto fóre pred Milanom Škriniarom, Ondrejom Dudom, Marekom Hamšíkom a Vladimírom Weissom ml. Tí majú zhodne po jednom presnom zásahu. "Som jeden z útočníkov a dávať góly je jedna z mojich povinností. Som rád, že sa mi to darí. Celé mužstvo je pripravené nechať v záverečnom zápase skupiny všetko a pobiť sa o postup," doplnil Schranz.



Neúplnú tabuľku E-skupiny vedie momentálne trojbodové Rumunsko pred Ukrajincami, nad ktorými vyhralo prvý zápas 3:0. Slováci sú pre horšiu vzájomnú bilanciu tretí a Belgičania, ktorých čaká druhý zápas v sobotu proti Rumunsku, figurujú na poslednom štvrtom mieste bez bodu.