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Jedlička po 10 rokoch končí ako tréner Sloveniek, nahradil ho Martiník
Jedlička dosiahol s národným tímom historické úspechy na svetových šampionátoch.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Michal Jedlička po desiatich rokoch skončil na poste hlavného trénera slovenskej ženskej florbalovej reprezentácie. Českého kormidelníka nahradil vo funkcii krajan Tomáš Martiník, bývalý tréner českej reprezentácie junioriek a extraligový kouč majsteriek z družstva Bulldogs Brno.
Jedlička dosiahol s národným tímom historické úspechy na svetových šampionátoch. Slovenky pod jeho vedením dvakrát skončili na piatom mieste na MS – na domácom šampionáte v Bratislave v roku 2017 a o šesť rokov neskôr v Singapure.
Martiník pôsobí vo florbale viac ako tridsať rokov. „V českej extralige som veľa rokov trénoval ženský tím 1. SC Vítkovice, s ktorým sa nám niekoľkokrát podarilo získať majstrovský titul. Hráčky ako Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová, Jana Trošková, ale aj niektoré ďalšie si na vzájomnú spoluprácu ešte určite spomenú. Nedávno som si taktiež vyskúšal trénovať aj mužský tím Vítkovíc v českej superlige, čo mi ukázalo súčasný florbal z iného uhla pohľadu – z toho mužského. Posledných desať rokov som bol hlavným trénerom českých junioriek a mám za sebou päť medailových svetových šampionátov v tejto kategórii. V súčasnosti budem už tretí rok pôsobiť v ženskom extraligovom tíme Bulldogs Brno, s ktorým sme v predošlej sezóne získali český majstrovský titul,“ uviedol nový kormidelník slovenskej reprezentácie žien v tlačovej správe SZFB.
Martiníka do tejto pozície oslovili zástupcovia Slovenského zväzu florbalu (SZFB). „Práve v čase, keď som bol oslovený, som riešil svoju florbalovú budúcnosť, pretože som sa rozhodol, že už nebudem pokračovať pri českej juniorskej reprezentácii. Ponuka zo Slovenska ma zaujala a po niekoľkých stretnutiach s vedením Slovenského zväzu florbalu sme sa nakoniec dohodli na spolupráci. Cítil som, že po desiatich rokoch pôsobenia v juniorskom medzinárodnom florbale by som chcel vyskúšať aj dospelú medzinárodnú úroveň a pokúsiť sa v nej aj uspieť,“ doplnil skúsený tréner.
Nahradiť rovnako skúseného a uznávaného trénera Michala Jedličku nebude nič jednoduché: „Michal Jedlička zanechal v slovenskej reprezentácii žien výraznú a jednoznačne úspešnú stopu. Dostal slovenské ženy na dostrel tých najlepších tímov sveta a niekoľkokrát s tímom veľmi výrazne klopal na semifinálové vrátka. Slovensko sa pod jeho vedením stalo rešpektovaným tímom, ktorý dokázal aj tým najlepším družstvám sveta poriadne zavariť a byť pre nich nepríjemným súperom. Neviem do akej miery budeme s 'Bedlom' odlišní, v niečom možno áno. Mojím cieľom však bude v mnohých veciach nadviazať na jeho prácu, pretože štýl hry, ktorým sa Slovenky snažili na ihrisku prezentovať, je mi veľmi sympatický a myslím si, že môže byť do budúcna aj efektívny smerom k úspešným výsledkom.“
Jedlička dosiahol s národným tímom historické úspechy na svetových šampionátoch. Slovenky pod jeho vedením dvakrát skončili na piatom mieste na MS – na domácom šampionáte v Bratislave v roku 2017 a o šesť rokov neskôr v Singapure.
Martiník pôsobí vo florbale viac ako tridsať rokov. „V českej extralige som veľa rokov trénoval ženský tím 1. SC Vítkovice, s ktorým sa nám niekoľkokrát podarilo získať majstrovský titul. Hráčky ako Denisa Ferenčíková, Michaela Šponiarová, Jana Trošková, ale aj niektoré ďalšie si na vzájomnú spoluprácu ešte určite spomenú. Nedávno som si taktiež vyskúšal trénovať aj mužský tím Vítkovíc v českej superlige, čo mi ukázalo súčasný florbal z iného uhla pohľadu – z toho mužského. Posledných desať rokov som bol hlavným trénerom českých junioriek a mám za sebou päť medailových svetových šampionátov v tejto kategórii. V súčasnosti budem už tretí rok pôsobiť v ženskom extraligovom tíme Bulldogs Brno, s ktorým sme v predošlej sezóne získali český majstrovský titul,“ uviedol nový kormidelník slovenskej reprezentácie žien v tlačovej správe SZFB.
Martiníka do tejto pozície oslovili zástupcovia Slovenského zväzu florbalu (SZFB). „Práve v čase, keď som bol oslovený, som riešil svoju florbalovú budúcnosť, pretože som sa rozhodol, že už nebudem pokračovať pri českej juniorskej reprezentácii. Ponuka zo Slovenska ma zaujala a po niekoľkých stretnutiach s vedením Slovenského zväzu florbalu sme sa nakoniec dohodli na spolupráci. Cítil som, že po desiatich rokoch pôsobenia v juniorskom medzinárodnom florbale by som chcel vyskúšať aj dospelú medzinárodnú úroveň a pokúsiť sa v nej aj uspieť,“ doplnil skúsený tréner.
Nahradiť rovnako skúseného a uznávaného trénera Michala Jedličku nebude nič jednoduché: „Michal Jedlička zanechal v slovenskej reprezentácii žien výraznú a jednoznačne úspešnú stopu. Dostal slovenské ženy na dostrel tých najlepších tímov sveta a niekoľkokrát s tímom veľmi výrazne klopal na semifinálové vrátka. Slovensko sa pod jeho vedením stalo rešpektovaným tímom, ktorý dokázal aj tým najlepším družstvám sveta poriadne zavariť a byť pre nich nepríjemným súperom. Neviem do akej miery budeme s 'Bedlom' odlišní, v niečom možno áno. Mojím cieľom však bude v mnohých veciach nadviazať na jeho prácu, pretože štýl hry, ktorým sa Slovenky snažili na ihrisku prezentovať, je mi veľmi sympatický a myslím si, že môže byť do budúcna aj efektívny smerom k úspešným výsledkom.“