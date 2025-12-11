< sekcia Šport
Jedlička po prehre so Švajčiarkami: Boli o niekoľko tried lepšie
Zverenky trénera Michala Jedličku od úvodu zápasu ťahali za kratší koniec a už po prvej tretine prehrávali 0:4.
Autor TASR
Ostrava 11. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky prehrali vo štvrťfinále MS v Ostrave s favorizovanými Švajčiarkami vysoko 1:14. Na šampionáte tak budú cez víkend bojovať o konečné 5.-8. miesto, najprv v sobotu o 13.30 h ich čakajú neúspešné z dvojice Švédsko - Lotyšsko.
Zverenky trénera Michala Jedličku od úvodu zápasu ťahali za kratší koniec a už po prvej tretine prehrávali 0:4. Skóre postupne narastalo a za vysoko nepriaznivého stavu si Slovenky vyskúšali aj hru bez brankárky, no dvakrát v nej inkasovali. O čestný úspech SR sa postarala v 44. minúte Klára Grossová. Slovenky tak opäť zostali pred semifinálovými bránami, stále však majú šancu vyrovnať ich najlepšie umiestenie na MS, ktorými sú dve piate miesta (2017, 2023).
Švajčiarky mali od úvodu zápas pod kontrolou. Už v 5. minúte sa ujali vedenia po presnej kombinácii zásluhou Edizovej, následne využila chybu v slovenskej rozohrávke Spichigerová. Slovenky inkasovali v prvej tretine ešte dvakrát a aj v ďalšom priebehu sa zväčša len bránili. Švajčiarky mali veľmi dobrý pohyb, často si menili pozície a rýchlymi kombináciami si vytvárali šance. Na 7:0 zvýšila v 37. minúte Stettlerová. Slovenky mali smolu v zakončení, pokus Chúpekovej skončil na hornej žŕdke. Za nepriaznivého stavu si Slovenky vyskúšali aj hru bez brankárky, ale výsledkom boli len ďalšie dva inkasované góly do prázdnej bránky. V tretej časti sa už zápas prakticky len dohrával. O jediný zásah SR sa postarala za stavu 0:11 Grossová. Skóre uzavrela na 14:1 v 58. minúte Gerigová.
hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Michal Jedlička, hlavný tréner SR: „Dnes sa nám to vôbec nevydarilo. V prvej tretine sme inkasovali lacné góly, tá rýchlosť a tempo sú úplne iné, nie sme zvyknutí na to, aby sme to dokázali pokryť. Dnes nám tam možno trochu chýbala aj energia, bolo to také nemastné-neslané. Samozrejme, súper bol ďaleko živší, rýchlejší, kým my sme dnes nepredviedli takmer nič. Veľa pozitívneho tam nebolo, v prečísleniach sme robili zlé rozhodnutia, ani power play nebola veľmi gólová. Ak by sme dnes vyhrali, bol by to zázrak, súper bol o niekoľko tried lepší. Teraz sa musíme z toho dobre vyspať, náš cieľ sa nemení, stále je to piate miesto.“
Klára Grossová, autorka jediného gólu SR: „Vedeli sme, že zápas bude veľmi ťažký, napriek tomu sme chceli prekvapiť. Pripravovali sme sa na tento zápas dva roky, bohužiaľ, nezvládli sme to. Neplnili sme pokyny nášho trénera, uchádzali nám tam hráčky a nebránili sme to dobre. Bude ťažké hodiť to za hlavu. Budeme si musieť zobrať z týchto zápasov to dobré, aj keď veľa toho nebolo.“
MS vo florbale žien - štvrťfinále /Ostrava/:
Švajčiarsko - SLOVENSKO 14:1 (4:0, 4:0, 6:1)
Góly: 5. Edizová (Gerigová), 10. Spichigerová (Edizová), 16. Wyssová (Wicková), 20. Gerigová (Spichigerová), 23. Gerigová (Spichigerová), 26. Ritterová (Faisstová), 37. Stettlerová (Gerigová), 39. Reusserová (Metzgerová), 41. Wyssová (Fitziová), 41. Edizová (Gerigová), 42. Ritterová (Thomiová), 48. Gerigová (Edizová), 52. Edizová (Spichigerová), 58. Gerigová (Larssonová) – 44. Grossová (Faktorová). Rozhodcovia: Jörgen, Cardell (Švéd.), vylúčené: 0:1, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1927 divákov.
zostava SR: Farulová (41. Veleková) - Trošková, Klapitová, Pudišová, Hrabovská, Dobošová, Kocúrová - Vendžurová, Mrázová, Sabolová - Chúpeková, Belicová, Hudáková - Ragačová, Grossová, Faktorová - Kamenská, Buková, Túčeková
