Jedlička prvýkrát v sezóne bodoval, pripísal si asistenciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na bodový zápis čakal osem zápasov a na konto si pripísal aj plusku

Autor TASR
Denver 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Jedlička sa prvýkrát v tejto sezóne bodovo presadil v AHL. V noci na štvrtok zaznamenal asistenciu pri prehre Colorada Eagles s Coachella Valley 5:6 po nájazdovom rozstrele.

Na bodový zápis čakal osem zápasov a na konto si pripísal aj plusku. Z víťazstva sa netešil ani obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý zaznamenal mínusový bod pri prehre Hendersonu 3:6 so San Diegom.
.

