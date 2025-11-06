< sekcia Šport
Jedlička prvýkrát v sezóne bodoval, pripísal si asistenciu
Na bodový zápis čakal osem zápasov a na konto si pripísal aj plusku
Autor TASR
Denver 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Jedlička sa prvýkrát v tejto sezóne bodovo presadil v AHL. V noci na štvrtok zaznamenal asistenciu pri prehre Colorada Eagles s Coachella Valley 5:6 po nájazdovom rozstrele.
Na bodový zápis čakal osem zápasov a na konto si pripísal aj plusku. Z víťazstva sa netešil ani obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý zaznamenal mínusový bod pri prehre Hendersonu 3:6 so San Diegom.
