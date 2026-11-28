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Jedlička zaznamenal asistenciu, jeho Colorado však podľahlo San Diegu
Spomedzi ďalších slovenských hráčov boli v akcii Pekarčík (Springfield), dvojica Demek a Kmec (Henderson), Mišiak (Rockford), Mešár (Laval) a Okuliar (Wilkes-Barre/Scranton).
Autor TASR
New York 28. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Maroš Jedlička zaznamenal asistenciu v nočnom programe nižšej zámorskej AHL. Jeho šiesta gólová prihrávka v sezóne však nezabránila prehre Colorada Eagles proti San Diegu Gulls 1:3. Dvadsaťštyriročný útočník si pripísal na konto aj jeden plusový bod.
Spomedzi ďalších slovenských hráčov boli v akcii Juraj Pekarčík (Springfield), dvojica Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec (Henderson), Martin Mišiak (Rockford), Filip Mešár (Laval) a Oliver Okuliar (Wilkes-Barre/Scranton), avšak žiadny z nich sa do štatistík bodov nezapísal.
Spomedzi ďalších slovenských hráčov boli v akcii Juraj Pekarčík (Springfield), dvojica Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec (Henderson), Martin Mišiak (Rockford), Filip Mešár (Laval) a Oliver Okuliar (Wilkes-Barre/Scranton), avšak žiadny z nich sa do štatistík bodov nezapísal.