Jedličku teší návrat Viedenského

Zvolen 13. februára (TASR) – Hokejisti Zvolena v nedeľnej dohrávke 32. kola Tipos extraligy vyhrali doma nad Trenčínom 2:1. Vedenia sa ujali v prvej tretine po tečovanej strele produktívneho mladého útočníka Maroša Jedličku. Ten je aktuálne najlepším strelcom úradujúceho majstra, pričom sa do formácie, v ktorej hrá, vrátil po zranení skúsený center Marek Viedenský.



"´Vieďo´ sa vrátil do zostavy po dlhšej prestávke a teší ma to, pretože sa hrá s ním veľmi dobre. Najmä dobre vidí hráčov, to je ako za odmenu s ním hrať," netajil po výhre nad Trenčínom radosť mladý 19-ročný Jedlička, ktorý ani na chvíľu nepochyboval o svojom prvom góle, hoci dve tretiny priznávali ako strelca Oldricha Ktovana, ktorému prihral práve Viedenský. "Bol som si istý, že som puk tečoval. To, že dlho trvala oprava neriešim, to si musia vyriešiť tam hore,“ podotkol zvolenský kanonier a k priebehu duelu ešte dodal: "Chceli sme sa otriasť z prehry v Spišskej Novej vsi. Začali sme dobre, vytvorili sme si šance, ale nehrali sme celý zápas tak, ako sme si predstavovali. Boli tam úseky hry, ktoré boli zlé. Som rád, že to napokon takto dopadlo a berieme tri body."



Náročnosť duelu s Trenčanmi, ktorým sa až tak výsledkovo nedarí, hodnotil na pozápasovom brífingu aj asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč: "Bol to ťažký a ubojovaný zápas. Sú to pre nás dôležité tri body. Mali sme tam fázy hry, v ktorých sme mohli súperovi odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Trošku sme si to viac skomplikovali, najmä v druhej tretine, v ktorej sme si predlžovali striedania. Puky sme nedostávali z tretiny, strácali sme tak sily. Našťastie záver sme ustáli, vyblokovali množstvo striel súpera a udržali si výsledok 2:1."



Zvolenčania sledujú na diaľku aj hokejový olympijský turnaj. Teší ich, že v slovenskom národnom tíme sa presadil proti Lotyšsku ich útočník Peter Zuzin. "Je to výsledok celého klubu, že náš hráč sa dostane na olympiádu. Ide o výnimočnú udalosť, ktorá sa koná raz za štyri roky. A keď Peťo Zuzin pridá gól a dobre hrá, tak sa všetci z toho tešíme. Prajeme si, aby mu to takto dobre išlo aj naďalej," uviedol Kmeč a Jedlička k tomu ešte poznamenal: "Určite mu ten gól proti Lotyšom dá náš pokladník Branko spočítať. Sme veľmi radi, že sa tam dostal. A to, že skóroval, je už iba čerešnička na torte."