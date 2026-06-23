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Jedna osoba prišla o život v tlačenici v Jordánsku pri sledovaní MS
Osem ľudí, ktorí pozerali duel na veľkoplošných obrazovkách v jordánskej metropole Amman, utrpelo zranenia.
Autor TASR
Amman 23. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život v tlačenici v Ammane pri sledovaní priameho televízneho prenosu zo zápasu futbalových MS 2026 medzi Jordánskom a Alžírskom. Osem ľudí, ktorí pozerali duel na veľkoplošných obrazovkách v jordánskej metropole Amman, utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AP. Jordánsko po prehre 1:2 stratilo šancu na postup do vyraďovacích bojov.