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Jedna osoba prišla o život v tlačenici v Jordánsku pri sledovaní MS

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Hráč Jordánska Mohannad Abutaha (vpravo) a Ibrahim Maza z Alžírska v súboji o loptu v zápase základnej J-skupiny Jordánsko - Alžírsko na majstrovstvách sveta vo futbale v Santa Clare 22. júna 2026. Foto: TASR/AP

Osem ľudí, ktorí pozerali duel na veľkoplošných obrazovkách v jordánskej metropole Amman, utrpelo zranenia.

Autor TASR
Amman 23. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život v tlačenici v Ammane pri sledovaní priameho televízneho prenosu zo zápasu futbalových MS 2026 medzi Jordánskom a Alžírskom. Osem ľudí, ktorí pozerali duel na veľkoplošných obrazovkách v jordánskej metropole Amman, utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AP. Jordánsko po prehre 1:2 stratilo šancu na postup do vyraďovacích bojov.
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