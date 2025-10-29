< sekcia Šport
Jednotka Alcaraz vypadol v 2. kole turnaja ATP Masters 1000 v Paríži
V pozícii nasadenej jednotky prehral s Britom Cameronom Norriem po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 4:6.
Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz neuspel v 2. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V pozícii nasadenej jednotky prehral s Britom Cameronom Norriem po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 4:6.
Po skončení podujatia tak môže prísť o post lídra svetového rebríčka, ak jeho rival Talian Jannik Sinner získa vo francúzskej metropole titul. „Som sklamaný z dnešného výkonu. Ani v prvom sete to nebolo z mojej strany ideálne, hoci som ho dokázal vyhrať. Cameron si zaslúži kompliment, odohral skvelý zápas a dobre zvládol kľúčové momenty," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.
Monacký tenista Valentin Vacherot sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry. Víťaz predchádzajúceho „tisíckového“ turnaja v Šanghaji vyradil v úvodnom kole Čecha Jiřího Lehečku, nasadenú štrnástku zdolal v dvoch setoch 6:1, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Francúz Arthur Rinderknech.
Do 2. kola postúpil aj deviaty nasadený Kanaďan Auger-Aliassime po víťazstve nad argentínskym kvalifikantom Franciscom Comesanom 6:7 (2), 6:3 a 6:3. Domáci Francúz Corentin Moutet zvíťazil nad Američanom Reillym Opelkom 3:6, 7:5, 6:1. Jedenásty nasadený Rus Daniil Medvedev si poradil so Španielom Jaumem Munarom 6:1, 6:3.
dvojhra - 2. kolo:
Andrej Rubľov (Rus.-12) - Learner Tien (USA) 6:4, 6:4, Cameron Norrie (V. Brit.) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 4:6, 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-5) - Flavio Cobolli (Tal.) 7:6 (4), 6:3, Taylor Fritz (USA-4) - Aleksandar Vukič (Aus.) 7:6 (4), 6:2
dvojhra - 1. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Jaume Munar (Šp.) 6:1, 6:3, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-15) - Valentin Royer (Fr.) 4:6, 6:1, 6:4, Corentin Moutet (Fr.) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 7:5, 6:1, Joao Fonseca (Braz.) - Denis Shapovalov (Kan.) 5:7, 6:4, 6:3, Valentin Vacherot (Mon.) - Jiří Lehečka (ČR-14) 6:1, 6:3, Gabriel Diallo (Kan.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:4, Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 7:5, 6:3, Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Francisco Comesana (Arg.) 6:7 (2), 6:3, 6:3
