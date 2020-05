Jednotka atletickej integrity zastavila činnosť šprintérke Stevensovej

New York 1. mája (TASR) - Jednotka atletickej integrity (AIU) zastavila činnosť americkej šprintérke Deajah Stevensovej za to, že nebola opakovane dostupná pre vykonanie dopingovej kontroly. V priebehu jedného roka sa týmto spôsobom previnila voči antidopingovým pravidlám celkovo trikrát, informovala agentúra AP.



Čoskoro 25-ročná Stevensová je národná šampiónka v behu na 200 metrov z roku 2017. Na OH 2016 v Riu de Janeiro bežala vo finále na 200 m, časom 22,69 s obsadila siedme miesto. Za rovnaký priestupok predbežne zastavili činnosť aj Stevensovej krajanke, 23-ročnej Gabrielle Thomasovej. Thomasová dvakrát zvíťazila na 200 m na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne (2018, 2019).