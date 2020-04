Jednotka pre integritu tenisu varuje pred ovplyvňovaním deulov

Paríž 19. apríla (TASR) - Jednotka pre integritu tenisu (TIU) varovala pred zvýšeným rizikom ovplyvňovania exhibičných a virtuálnych zápasov. Turnaje ATP a WTA sa pre pandémiu koronavírusu nebudú hrať minimálne do 13. júla, ale v pláne sú privátne organizované podujatia.



Španiel Rafael Nadal zvažuje, že vo svojej akadémii na Mallorce zriadi areál, kde by poprední hráči mohli bývať, trénovať a súperiť medzi sebou. Súboje by si mohli pozrieť aj diváci prostredníctvom televíznych prenosov. Patrick Mouratoglou, tréner Sereny Williamsovej, oznámil štart vlastnej nezávislej profesionálnej súťaže Ultimate Tennis Showdown (UTS). Hrať sa bude v jeho tréningovej akadémii vo francúzskom Nice od mája a bez prítomnosti divákov. V nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko sa v máji uskutoční exhibičný tenisový turnaj za účasti ôsmich hráčov takisto bez prítomnosti fanúšikov. Nemecký tenisový zväz (DTB) plánuje od 8. júna organizovať exhibičné stretnutia najlepších domácich hráčov, obdobný projekt je od 25. mája na programe aj v Rakúsku.



"Zastavenie profesionálnych duelov spôsobilo náročné obdobie pre tenisovú komunitu. Niektoré súkromne organizované exhibičné stretnutia, turnaje, ale aj virtuálne zápasy sa však budú konať, len čo to umožnia vládne nariadenia. Budú príležitosťou zahrať si a zabezpečiť si finančný príjem. Vítame to, ale zároveň upozorňujeme, že sa v tomto prostredí môže vyskytnúť zvýšené riziko korupčného správania a ponúk na ovplyvňovanie zápasov," uviedla TIU v stanovisku, ktoré priniesla agentúra AFP.