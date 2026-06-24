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Jednotkou draftu NBA sa stal krídelník Dybantsa, získal ho Washington

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AJ Dybantsa prichádza na prvé kolo draftu NBA v utorok 23. júna 2026 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Devätnásťročný Dybantsa prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite Brighama Younga.

Autor TASR
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New York 24. júna (TASR) - Americký krídelník AJ Dybantsa sa stal jednotkou tohtoročného draftu zámorskej basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral klub Washington Wizards.

Devätnásťročný Dybantsa prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite Brighama Younga. Meria 203 centimetrov a v drese BYU Cougars dosiahol v uplynulej sezóne priemer 25,5 bodu, 6,8 doskoku a 3,7 asistencie na zápas. Za sebou má úspešnú mládežnícku kariéru, počas ktorej priviedol reprezentáciu USA k titulu na majstrovstvách sveta hráčov do 19 rokov v roku 2025. Na turnaji vtedy získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča.

Veľa to pre mňa znamená. Je to však iba ďalší krok na ceste a čaká ma ešte veľa práce. Dostal som odmenu za tvrdú prácu, disciplínu a všetko, čo som pre to obetoval,“ povedal Dybantsa bezprostredne po výbere podľa AFP.

Z druhej pozície si Utah Jazz vybral rozohrávača Darryna Petersona z Kansasu. Trojkou draftu sa stal Cameron Boozer, ktorého získali Memphis Grizzlies. Osemnásťročný syn bývalého dvojnásobného účastníka Zápasu hviezd NBA Carlosa Boozera odohral jednu sezónu za Duke University s priemerom 22,5 bodu na zápas. „Je to neuveriteľné. Cítim obrovskú radosť, akoby sa mi celý život zmestil do niekoľkých sekúnd,“ uviedol Boozer.

V prvej desiatke sa v brooklynskej aréne Barclays Center umiestnili iba Američania. Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielsky pivot Aday Mara, ktorého si vybral tím Oklahoma City Thunder z celkového 12. miesta.
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