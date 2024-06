Jednotkou draftu podľa očakávania Celebrini, prvý deň bez Slovákov

Las Vegas 29. júna (TASR) - Útočník Macklin Celebrini sa stal podľa očakávania jednotkou tohtoročného draftu NHL. Osemnásťročného kanadského centra si z najvyššieho miesta vybral klub San Jose Sharks. V piatkovom prvom kole draftu nezaznelo v aréne Sphere v Las Vegas meno žiadneho slovenského hokejistu.



San Jose vyhralo v máji draftovú lotériu a dostalo tak možnosť získať jasného favorita na post jednotky. Celebrini figuroval na čele všetkých preddraftových rebríčkov a Sharks na ňom chcú postaviť prestavbu svojho tímu. Najhorší tím uplynulej sezóny postupne vytrejdoval svoje hviezdy, naposledy aj Tomáša Hertla či Tima Meiera a čaká ho generačná obmena kádra.



Prvú voľbu San Jose oznámil Joe Thornton, niekdajšia hviezda a kapitán kalifornského tímu. Aj on bol v roku 1997 draftová jednotka, vybral si ho vtedy Boston. Celebrini potom prišiel na pódium a obliekol si dres Sharks s číslom 71. "Je to neskutočný pocit. O tomto momente som sníval už ako dieťa a je úžasné, že sa mi to splnilo," povedal v prvej reakcii talentovaný útočník, ktorý sa až po drafte plánuje rozhodnúť, či strávi ešte jednu sezónu v univerzitnom tíme.



"Je to veľký moment pre organizáciu a fanúšikov, že máme možnosť draftovať niekoho, ako je Macklin," potvrdil jasnú tímovú voľbu už pred draftom generálny manažér "žralokov" Mike Grier. San Jose si vyberalo z prvého miesta v drafte vôbec prvýkrát v klubovej histórii. Celebrini nazbieral v uplynulej sezóne v drese Bostonskej univerzity 64 bodov (32+32) v 38 dueloch a ako najmladší v histórii získal Hobey Baker Award pre najlepšieho hokejistu vysokoškolskej NCAA. Bol aj najlepší nováčik a hráča sezóny v Hockey East. Obe tieto ceny v jednom ročníku pred ním získali iba Jack Eichel (2015), Paul Kariya (1993) a Brian Leetch (1987).



Na uplynulých MS hráčov do 20 rokov získal Celebrini osem bodov (4+4) v piatich dueloch. Na minuloročnom šampionáte do 18 rokov získal s "javorovými listami" bronz, keď rozhodol predĺženie zápasu o tretie miesto proti Slovensku (4:3 pp). Dostal sa aj do užšej nominácie Kanady na tohtoročné MS mužov v Česku, no tri dni pred začiatkom šampionátu z nej vypadol.



Kým meno jednotky draftu bolo prakticky jasné už dopredu, o ďalšom poradí sa v zámorí dlho špekulovalo. Chicago Blackhawks si napokon z druhého miesta vybralo bieloruského obrancu Arťoma Levšunova. Ten sa tak stal najvyššie draftovaným Bielorusom v histórii. Jeho meno vyhlásil Connor Bedard, vlaňajšia draftová jednotka. Pozíciu trojky dostal celkom prekvapujúco kanadský krídelník Beckett Sennecke, po ktorom siahol Anaheim. Columbus si zo štvrtého miesta vybral kanadského centra Caydena Lindstroma, ako piaty v poradí putoval ruský útočník Ivan Demidov do organizácie Montrealu Canadiens. Potom nasledoval historicky prvý výber Utah Hockey Clubu, ten si zo šiesteho miesta zvolil útočníka Tija Iginlu, ktorého otec je bývalý vynikajúci hokejista Jerome Iginla.



Michael Brandsegg-Nygard je prvý nórsky hokejista v histórii, ktorého vybrali už v prvom kole. Z 15. pozície po krídelníkovi siahol Detroit Red Wings. Brandsegg-Nygard hral v minulej sezóne druhú švédsku ligu za Moru. Hneď za ním nasledoval najvyššie postavený Čech v tohtoročnom drafte, obranca Adam Jiříček sa stal hráčom St. Louis Blues. Je to mladší brat Davida Jiříčka, ktorý patrí Columbusu. V prvom kole padlo meno ešte jedného Nóra, keď si obrancu Stiana Solberga vybral Anaheim z 23. miesta.



V prvom kole si kluby NHL vybrali 22 útočníkov a 10 obrancov. Z 32 mien bolo desať Európanov, štyri voľby patrili Rusom, po dve mali Fíni a Nóri, po jednej Bielorusi a Česi. Vstupný draft bude v Las Vegas pokračovať v sobotu od 17.30 SELČ výbermi v 2. až 7. kole.