< sekcia Šport
Jeffersonová-Woodenová ovládla finále stovky časom 10,61 s
Atlétka zlepšila o štyri stotiny sekundy doterajší rekord šampionátu.
Autor TASR,aktualizované
Tokio 14. septembra (TASR) - Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová triumfovala na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 100 metrov. Líderka tohtoročných tabuliek ovládla finále v novom rekorde šampionátu 10,61 s.
Jeffersonová-Woodenová zlepšila o štyri stotiny sekundy doterajší rekord šampionátu, ktorý pred dvoma rokmi v Budapešti zabehla jej krajanka Sha''Carri Richardsonová. Tá obsadila v Tokiu 5. priečku (10,94). Bronzová medailistka z minuloročných olympijských hier v Paríži sa zároveň posunula na štvrté miesto historických tabuliek. Za svetovým rekordom Florence Griffithovej Joynerovej zaostala o 12 stotín. Na globálnej úrovni získala prvé zlato.
Zo striebra sa tešila v osobnom rekorde 10,76 Jamajčanka Tina Claytonová. Julien Alfredová nenadviazala na svoj triumf pod piatimi kruhmi v Paríži, no pre Svätú Luciu zariadila aspoň prvú medailu v histórii MS. Dobehla tretia za 10,84. Úctyhodné 6. miesto vybojovala vo veku 38 rokov časom 11,03 päťnásobná majsterka sveta na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Jeffersonová-Woodenová zlepšila o štyri stotiny sekundy doterajší rekord šampionátu, ktorý pred dvoma rokmi v Budapešti zabehla jej krajanka Sha''Carri Richardsonová. Tá obsadila v Tokiu 5. priečku (10,94). Bronzová medailistka z minuloročných olympijských hier v Paríži sa zároveň posunula na štvrté miesto historických tabuliek. Za svetovým rekordom Florence Griffithovej Joynerovej zaostala o 12 stotín. Na globálnej úrovni získala prvé zlato.
Zo striebra sa tešila v osobnom rekorde 10,76 Jamajčanka Tina Claytonová. Julien Alfredová nenadviazala na svoj triumf pod piatimi kruhmi v Paríži, no pre Svätú Luciu zariadila aspoň prvú medailu v histórii MS. Dobehla tretia za 10,84. Úctyhodné 6. miesto vybojovala vo veku 38 rokov časom 11,03 päťnásobná majsterka sveta na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
100 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,61 s - rekord šampionátu, 2. Tina Claytonová (Jam.) 10,76, 3. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,84, 4. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,88, 5. Sha''Carri Richardsonová (USA) 10,94, 6. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.) 11,03, 7. Marie-Josée Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 11,04, 8. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 11,08
Ženy
100 m: 1. Melissa Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,61 s - rekord šampionátu, 2. Tina Claytonová (Jam.) 10,76, 3. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,84, 4. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,88, 5. Sha''Carri Richardsonová (USA) 10,94, 6. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.) 11,03, 7. Marie-Josée Ta Louová-Smithová (Pobr. Slon.) 11,04, 8. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 11,08