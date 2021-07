Jelínková zamierila do KP Brno, opäť si zahrá s Hrušeckou

Bratislava 2. júla (TASR) - Členka širšieho kádra slovenskej volejbalovej reprezentácie Simona Jelínková bude v novej sezóne premiérovo pôsobiť v zahraničí. Z majstrovskej Slávie EU Bratislava zamierila do tímu KP Brno, účastník českej extraligy informoval o príchode 19-ročnej smečiarky na svojom webe.



"KP Brno má mladý a perspektívny tím, preto sa na nové pôsobisko už veľmi teším. Klub na mňa zatiaľ spravil výborný dojem. Bude to pre mňa nová skúsenosť, som vďačná za túto príležitosť," povedala Jelínková, ktorá bude v Česku popri volejbale aj študovať.



Slovenská Juniorka roka 2018 sa v novom tíme stretne aj so svojou nástupníčkou v rámci tejto kategórie tradičnej ankety SVF - Juniorkou roka 2019 a 2020, blokárkou Terezou Hrušeckou. "S Terkou sa poznáme dlhé roky veľmi dobre. Chodili sme na tú istú základnú a strednú školu, hrali sme spolu za Bilíkovu, VTC Pezinok a v juniorskej reprezentácii. Stretnúť sa s Terkou na tej istej strane siete je teda veľmi pozitívne, bude to vlastne návrat do starých koľají," skonštatovala Jelínková.



Účastníčka ME do 19 rokov v Albánsku 2018 v rozhovore pre web svojho nového klubu prezradila niečo aj o svojich volejbalových vzoroch: "Je veľa talentovaných volejbalistov a volejbalistiek, ktorí sa tvrdou drinou prepracovali medzi svetovú elitu a myslím si, že každý z nich je vzorom. Ak by som mala povedať konkrétne príklady hráčov, ktorých sledujem, tak by som označila Wilfreda Leóna z poľskej reprezentácie a Celeste Plakovú z Holandska."