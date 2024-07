Jenčušová chcela zdolať aspoň päť pretekárok

Paríž 27. júla (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová splnila cieľ, ktorý si dala pred štartom časovky na olympijských hrách v Paríži. V sobotných pretekoch chcela zdolať aspoň päť pretekárok, napokon ich zdolala raz toľko.



Olympijská debutantka na 32,4 km dlhej trati obsadila 25. miesto so stratou 4:44,06 minúty na víťazku Grace Brownovú z Austrálie. "Cieľ bol zdolať aspoň päť dievčat, ktoré sa na časovku špecializujú. Napokon ich bolo viac, takže spokojnosť," povedala Jenčušová po pretekoch.



Tie poznačil dážď a viaceré pretekárky sa nevyhli pádu. "Cítila som v dvoch - troch zákrutách, že mi "zobralo" koleso, naozaj som išla opatrne. Škoda dažďa, nie je to skejtbord, alebo tenis, že nám to vedia odložiť, musíme ísť za každého počasia. Je nefér, že niekomu prší viac a niekomu menej, ale to je cyklistika. Dúfala som, že nebude pršať, mala som pripravené iné plášte, teda na suchú trať. Tréner s mechanikom mi ich ešte hodinu pred štartom menili. Ale povedala som si, že nebudem riskovať a radšej stratiť dve sekundy, ako tridsať. Boli tam rezervy, čísla si ešte pozrieme s trénerkou a rodičmi," dodala Jenčušová.



Svoje prvé hry pod olympijskými kruhmi vnímala 22-ročná športovkyňa bez stresu, na časovku sa tešila: "Stres nebol, až pred štartom, ale to bol taký zdravý. Ale bola som nabudená a v pretekoch som sa snažila uvoľniť a ísť si svoje. Som rada, že som napokon nebola na otváracom ceremoniáli, neprospelo by to mojím nohám. Pozerala som do 22.00 hodiny v televízii a potom som išla spať."



Slovenskú reprezentantku čaká v nedeľu 4. augusta ešte štart v pretekoch s hromadným štartom, v nich chce urobiť lepší výsledok. "Dáme si nejaký tréningový blok dáme, potom príde aj rodina, niečo pobeháme a potom sa pripravím. Ale je to náročné, lebo v Paríži sa jazdiť nedá, tak musíme ísť hodinu a pol za Paríž na tréning, je to tak na pol dňa, ale s tým sme rátali a dá sa to prežiť. Čo sa týka pretekov, 160 km je naozaj dosť, bude nás 90 na štarte. Neviem kto bude ako taktizovať, chcem sa pridať do úniku. Ťažko povedať kedy, minulú olympiádu sa to podarilo vyhrať žene hneď po prvom úniku, ale je to príliš dlhé na to, aby sa išlo hneď preč," uzavrela Jenčušová.