Jenčušová finišovala v 5. etape Vuelty na 118. priečke

Na snímke slovenská reprezentantka v cestnej cyklistike Nora Jenčušová. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Astorga 7. mája (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila vo štvrtkovej piatej etape ženskej edície Vuelty 118. miesto. Do cieľa prišla s mankom 10:05 minúty na holandskú víťazku Mischu Bredewoldovú. Členka tímu Team SD Worx-Protime najlepšie zvládla záverečný špurt 119,6 km dlhej etapy s cieľom v meste Astorga. Na druhom mieste skončila jej tímová kolegyňa a zároveň aj priebežná líderka Lotte Kopecká z Belgicka.

Záver etapy ovplyvnil pád pretekárok len niekoľko minút pred cieľom. Kopecká sa do červeného dresu pre líderku pretekov obliekla po stredajšej etape. Na druhom mieste v celkovom poradí je Nemka Franziska Kochová, ktorá stráca dvanásť sekúnd, Jenčušová zostala na 118. priečke.
