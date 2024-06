Jenčušová je univerzitná majsterka sveta v individuálnych pretekoch

univerzitné MS v San Carlos



individuálne cestné preteky



ženy: 1. Nora Jenčušová (SR), 2. Zuzanna Chyliská, 3. Olga Wankiewiczová (obe Poľ.)



muži: 1. Daniel Mráz (ČR), 2. Tim Wollenberg (Nem.), 3. Szymon Pomian (Poľ.), ..., 7. Denis HOZA (SR)

San Carlos 1. júna (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová sa stala univerzitnou majsterkou sveta. Na akademických MS FISU v kostarickom meste San Carlos získala zlato v individuálnych cestných pretekoch.Jenčučová tak má po zisku cenných kovov v kritériu a časovke kompletnú medailovú zbierku (1-1-1).uviedla 22-ročná pretekárka v tlačovej správe Slovenského univerzitného tímu.Jenčušová, ktorá už má istú miestenku na OH 2024 v Paríži, sa na 88-kilometrovej trati v dvojčlennom úniku s Poľkou Chyliskou po vyše 40 kilometroch snažila od svojej súperky v kopci tri km pred páskou odpútať, no tá náskok približne 1 km pred cieľom stiahla v zjazde. O víťazke tak rozhodol až záverečný špurt, v ktorom mala viac síl Jenčušová. Zvíťazila o dĺžku kolesa." povedala študentka Technickej univerzity v Košiciach.V Kostarike sa jej podarilo adaptovať na exotické podnebie:Úspešne si v individuálnych pretekoch počínal aj slovenský reprezentant Denis Hoza, ktorý v monzúnovom daždi skončil na 7. mieste. Najlepší výkon podal v časovke, v ktorej vybojoval 4. priečku.Celkovo zažíva výprava Slovenského univerzitného tímu svoje doposiaľ najúspešnejšie univerzitné MS. So ziskom troch medailí (1-1-1) jej patrí v hodnotení krajín zatiaľ štvrté miesto za Českom, Maďarskom a Nemeckom. Do bojov v najbližších dvoch dňoch zasiahne tretia slovenská cyklistka na horskom bicykli Tereza Kurnická.