Jenčušová nedokončila bodovacie preteky, zlatá Kopecká
Autor TASR
Konya 4. februára (TASR) - Slovenská cyklistika Nora Jenčušová nedokončila bodovacie preteky na dráhových majstrovstvách Európy v tureckej Konyi. Z európskeho titulu sa tešila dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne Belgičanka Lotte Kopecká.
Jenčušová sa predstavila aj v individuálnych stíhacích pretekoch, kde v kvalifikácii obsadila posledné 20. miesto. Vo finále bola najrýchlejšia Josie Knightová z Veľkej Británie, ktorá predtým v kvalifikačných bojoch vytvorila časom 4:19,461 nový svetový rekord. V časovke sa stala majsterkou Európy Francúzka Mathilde Grosová.
Martin Hajduch sa predstavil medzi mužmi v omniu, kde v prvej kvalifikačnej jazde obsadil posledné 12. miesto. So ziskom 140 bodov sa vo finále tešil z triumfu Portugalčan Iuri Leitao. V šprinte, ktorý bol už bez slovenskej účasti, si vybojoval európsky triumf Brit Matthew Richardson.
ME v dráhovej cyklistike v Konyi
muži
šprint: 1. Matthew Richardson (V. Brit.), 2. Harrie Lavreysen (Hol.), 3. Nikita Kirilcev (Rus.)
omnium: 1. Iuri Leitao (Portug.) 140 b, 2. Yanne Dorenbos (Hol.) 131, 3. Roger Kluge (Nem.) 126, ..., Martin HAJDUCH (SR) nepostúpil z kvalifikácie
ženy
časovka: 1. Mathilde Grosová (Fr.) 1:03,682 min., 2. Miriam Vecová (Tal.) +0,424 s, 3. Jana Burlaková (Rus.) +0,489
individuálne stíhacie preteky: 1. Josie Knightová (V. Brit), 2. Federica Venturelliová (Tal.), 3. Millie Couzensová (V. Brit.), ..., 20. Nora JENČUŠOVÁ (SR) nepostúpila z kvalifikácie
bodovacie preteky: 1. Lotte Kopeckyová (Bel.) 45 b., 2. Victoire Berteauová (Fr.) 38, 3. Sofie van Rooijenová (Hol.) 33, ..., 19. Nora JENČUŠOVÁ (SR) nedokončila
