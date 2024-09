Jenčušová obsadila v časovke na MS 33. miesto, vyhrala Brownová

Cestná cyklistika - MS (Zürich/Švajč.)



časovka ženy elite:



1. Grace Brownová (Austr.) 39:16 min, 2. Demi Volleringová (Hol.) +16 s, 3. Chloe Dygertová (USA) +56, 4. Antonia Niedermaierová (Nem.) +1:05 min, 5. Lotte Kopecká (Belg.) +1:39, 6. Christina Schweinbergerová (Rak.) +1:44,..., 33. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +4:03



Zürich 22. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová obsadila 33. miesto v časovke žien elite na MS v Zürichu. Jenčušová stratila 4:03 min na víťaznú Austrálčanku Grace Brownovú. Na svetovom šampionáte sa nepreteká v kategórii do 23 rokov, do ktorej Jenčušová stále patrí. Ak by sa tak stalo, vo svojej kategórii by skončila ôsma.Ženy absolvovali 29,9 kilometra dlhú trasu s prevýšením 327 metrov. Štartovalo sa v dedine Gossau a cieľová rovina sa nachádzala na námestí Sechseläutenplatz v Zürichu. Pretekárky čakalo najprv stúpanie a následne klesali k Zürišskému jazeru.