Jenčušovú mrzelo, že únik nezostal pokope: To sú preteky

Paríž 4. augusta (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová priznala, že ak by zostal únik pokope, odolá pelotónu v olympijských pretekoch dlhšie. Dvadsaťdvaročná reprezentantka obsadila v nedeľu 71. miesto, no výraznú čas pretekov strávila v úniku. Preteky vyhrala Američanka Kristen Faulknerová, ktorej vyšiel skorý útok tri kilometre pred cieľom.



Jenčušová sama rozbehla únik po zhruba osemnástich kilometroch. Následných dvadsaťpäť kilometrov išla osamotene. Pod najväčším záverečným stúpaním jej spadla reťaz a následne sa únik roztrhol. Práve tu začal pelotón výrazne sťahovať dve roztrieštené skupiny. "Tréner ma varoval, pretože my sme si ho prejsť neboli. Cesta je široká a keď sa to zlomí, je to nepríjemný pohľad. Ten únik sme nečakali, mali sme už trocha dosť. Keby sa nepotrháme, dobehnú nás neskôr, ale také sú už preteky," zhodnotila Jenčušová pre TASR. V úniku podľa nej aj bola vôľa dohodnúť sa, no cyklistky jednoducho nevládali.



"Videla som, že niektoré dievčatá už majú dosť. Snažili sme sa pravidelne striedať, ale každá sa snažila ešte pošetriť na tie okruhy. Keď sa na vás už rúti pelotón so všetkými profesionálkami, tak veľa nepošetríte," povedala Jenčušová. Priznala, že okruhy priamo po dlažbe v Paríži boli náročné, práve tam ich dobehol aj pelotón. "Asi to neboli najťažšie preteky v kariére, tie na Tour sú podobne náročné. Smola bola, že sme dnes stavili na zlú kartu a dúfali, že nás únik dobehne neskôr. Prišiel v najnevhodnejšom okamihu, na rozhodujúcom stúpaní s kockami. Na jeho začiatku sme ešte aj spadli, takže nebola šanca to dobehnúť. Okruhy boleli a ku koncu to bolo naozaj utrpenie," priznala Slovenka.



Na olympiáde štartovala aj v časovke, kde obsadila 25. miesto. V pláne mala navštíviť aj atletické disciplíny. "Asi to už nestihnem, pretože dnes musíme baliť, keďže zajtra odlietame," dodala Jenčušová pre TASR.