Jendek vníma reprezentáciu ako možnosť ukázať sa

Košice 6. februára (TASR) - Päticu nováčikov v slovenskej hokejovej reprezentácii na poslednú chvíľu rozšíril útočník Dominik Jendek, ktorého v životnej sezóne čaká debut v najcennejšom drese. Prvé reprezentačné skúsenosti získa v dvojzápase s Nemeckom, proti ktorému Slováci nastúpia v stredu v Michalovciach a vo štvrtok v Košiciach. "Beriem to veľmi pozitívne, teším sa pozvánke," poznamenal 21-ročný krídelník.



Jendek sa do nominácie dostal spoločne s Jozefom Balážom po tom, čo z nej pre zdravotné problémy vypadli Oliver Okuliar a Alex Tamáši. Na prvé skúsenosti s reprezentačným A-mužstvom sa teší: "Som rád, že mám možnosť ukázať sa. V tejto sezóne bol jeden z mojich cieľov dostať sa do reprezentácie, takže som rád, že sa mi to podarilo. Volali mi už pred štvrtkovým zápasom s Michalovcami a veľmi ma to potešilo," uviedol Jendek, ktorý skompletizuje jedenástu dvojicu otec-syn, ktorá nastúpi v najcennejšom drese. Jeho otec Rudolf v ňom odohral šesť zápasov. "Veľmi mi to praje, teší sa. Je to môj otec, takže si želá, aby som bol lepší než on. Stále mi pomáha, trénujem s ním." Mladší Jendek sa do reprezentačného dresu dostal počas svojej prvej sezóny v drese Banskej Bystrice. Po individuálnej stránke zažíva najlepšiu sezónu, v 40 zápasoch nazbieral 22 bodov za 9 gólov a 12 asistencií. V 21 rokoch bude v aktuálnom výbere patriť do vekového priemeru. "Všetci sa chceme ukázať. Tréner povedal, že chce hľadať mladých hráčov, s ktorými môže v budúcnosti pracovať. Preto všetci chceme predviesť to najlepšie, čo v nás je," poznamenal Jendek.