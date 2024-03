Jendrišek zabojuje o miestenku na ME: Dám do toho všetko

Bratislava 18. marca (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Erik Jendrišek sa cez víkend predstaví na zraze národného tímu v malom futbale. Tridsaťsedemročný útočník zabojuje o miestenku na júnové ME v Sarajeve.



Slovenská reprezentácia v malom futbale absolvuje tento víkend sústredenie v Púchove, na ktoré sa pridá i Jendrišek. Ten si v minulosti pripísal 37 štartov v národnom drese Slovenska, v ktorých zaznamenal štyri góly. Bol tiež členom tímu na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Na klubovej úrovni pôsobil v Ružomberku, s ktorým získal v sezóne 2005/2006 majstrovský titul aj slovenský pohár. Neskôr hral napríklad v nemeckom Hannoveri, Shalke 04 či Freiburgu. V domácej súťaži si obliekal aj dresy Spartaka Trnava, FC Nitra, AS Trenčín a do júna tohto roku hral za Liptovský Mikuláš.



"Je veľkou cťou byť súčasťou reprezentácie. Malý futbal sledujem už dlhšie a fandil som našim hráčom už počas ME 2022 v Košiciach. Možnosť zabojovať o reprezentačnú miestenku na turnaj do Sarajeva je pre mňa veľká výzva. Zahral som si už na majstrovstvách sveta 2010 a rád by som si teraz vyskúšal aj európsky šampionát v Sarajeve. Dám do toho všetko," uviedol Jendrišek v tlačovej správe.



Podľa trénera tímu Petra Barnišina nemá Jendrišek miesto isté: "Prvý kemp nám poslúžil na to, aby sme si urobili širší obzor o kandidátoch na reprezentačný dres. Aj napriek neúspešným výsledkom sa kemp vydaril a našli sa aj kandidáti na ME v Sarajeve. Druhý kemp už bude cielenejší na hráčov, ktorí majú reálnu šancu pomýšľať na miestenku do Sarajeva. Erik Jendrišek prejavil ochotu a túžbu hrať malý futbal. Ide o skúseného hráča, ktorého rád na kempe vyskúšam, ale určite nemá miesto isté. Na kempe a v prípravných zápasoch musí ukázať kvalitu a bojovnosť."



Na podujatí, ktoré je naplánované od 1. do 9. júna, sa predstaví 24 tímov. Slovensko bude obhajovať 5. miesto z Košíc.