Jenner podstúpil operáciu ramena, Columbusu nepomôže asi päť mesiacov

Columbus 10. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Boone Jenner podstúpil v stredu operáciu ramena a Columbusu bude v NHL chýbať minimálne päť mesiacov. Kapitán Blue Jackets a skúsený tridsaťjedenročný útočník sa zranil počas minulotýždňového tréningu.



"Boone je pre nás nielen dobrý hráč, ale aj veľký líder. Operácia prebehla veľmi dobre a s rehabilitáciou začne okamžite. Predpokladaný čas na zotavenie je päť až šesť mesiacov. Každý človek je však iný. Uvidíme, ako sa všetko v nasledujúcich mesiacoch vyvinie," uviedol generálny manažér Don Waddell podľa nhl.com. Dúfa, že sa kapitán vráti 1. marca, keď mužstvo čaká duel pod holým nebom.



"Všetci sme sklamaní. Niektorým mladým chlapcom dáme viac príležitostí a dúfam, že na to dokážu zareagovať," skonštatoval Waddell. Bonne odohral v minulej sezóne 58 zápasov a získal 35 bodov (22+13). Je klubovým lídrom so 715 odohranými zápasmi a je tretí v historickom poradí tímu so 192 gólmi a 364 bodmi. Columbus si ho vybral v druhom kole (č. 37) draftu NHL v roku 2011.



Dmitrij Voronkov by sa mal vrátiť do konca novembra. Dvadsaťštyriročný ruský útočník nepotrebuje operáciu po zranení v hornej časti tela, ktoré utrpel 3. októbra počas prípravy s Pittsburghom Penguins (1:3). Blue Jackets odštartujú základnú časť v noci na piatok na ľade Minnesoty Wild.