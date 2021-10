Jenner sa stal siedmym kapitánom v histórii Columbus Blue Jackets

Columbus 12. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Boone Jenner sa stal siedmym kapitánom v histórii klubu Columbus Blue Jackets. V sezóne 2021/2022 budú jeho asistentmi obranca Zach Werenski a útočníci Gustav Nyquist a Oliver Bjorkstrand. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Blue Jackets draftovali Jennera v roku 2011, v prvom tíme pôsobí od roku 2013. Počas uplynulých šiestich sezón pôsobil ako asistent kapitána Nicka Foligna. Ten však v závere sezóny 2020/2021 zamieril do Toronta a pred sezónou 2021/2022 podpísal zmluvu s Bostonom. Pre 28-ročného Jennera nepôjde o prvú kapitánsku skúsenosť v kariére, "C" na drese nosil v juniorskej súťaži OHL a aj kanadskom výbere hráčov do 17 rokov.



Pred Jennerom boli kapitánmi "modrokabátnikov" Foligno (6 sezón), Rick Nash (4), Adam Foote (3), Luke Richardson (2), Ray Whitney (1) a Lyle Odelein (2).