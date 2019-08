Jerebko opúšťa NBA, bude hrať za Chimki Moskovská oblasť

Jerebko si ešte v júni zahral finále NBA v drese Golden State Warriors.

Moskva 14. augusta (TASR) - Švédsky basketbalista Jonas Jerebko po desiatich rokoch opúšťa NBA a v nasledujúcej sezóne bude hrať za Chimki Moskovská oblasť. Tridsaťdvaročný krídelník podpísal s účastníkom Euroligy a VTB ligy zmluvu na dva roky.



Jerebko si ešte v júni zahral finále NBA v drese Golden State Warriors. "Nikdy som nebol v Moskve, no samozrejme viem všetko o hráčoch a trénerovi. Teším sa, že môžem hrať v Európe na najvyššej úrovni," povedal podľa portálu eurohoops.net Jerebko.



Chimki je v Moskve v tieni úradujúceho víťaza Euroligy CSKA, no pre budúci ročník pripravuje silné mužstvo. Okrem Jerebka získalo z NBA aj ruského veterána Timofeja Mozgova z Orlanda a Lotyša Dairisa Bertansa, ktorý dohral sezónu za New Orleans.