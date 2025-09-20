Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jerome Boateng sa chce po konci hráčskej kariéry venovať trénovaniu

Na archívnej snímke Jerome Boateng. Foto: TASR/DPA

Nemecký stopér debutoval v Bundeslige v roku 2007 v Herthe Berlín a najväčšie úspechy zažil počas desaťročného pôsobenia v Bayerne Mníchov.

Autor TASR
Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Jerome Boateng sa chce stať trénerom. Deň po ukončení jeho hráčskej kariéry o tom informovali nemecké noviny Die Welt.

Tridsaťsedemročný obranca oznámil ukončenie kariéry v piatok na sociálnej sieti a na otázku ohľadom jeho budúcnosti odpovedal prakticky hneď. „Chcem byť trénerom v profesionálnom futbale. Nedávno som absolvoval trénerský kurz a skúšku na B-licenciu. Teraz chcem získať A-licenciu a čo najskôr začať pracovať ako asistent trénera v nejakom klube,“ citovala z Boatengovho vyhlásenia agentúra DPA.

Nemecký stopér debutoval v Bundeslige v roku 2007 v Herthe Berlín a najväčšie úspechy zažil počas desaťročného pôsobenia v Bayerne Mníchov. Dvakrát vyhral Ligu majstrov, deväťkrát Bundesligu a päťkrát Nemecký pohár. Hral aj za Hamburg, Manchester City, Olympique Lyon, Salernitanu a naposledy za rakúsky LASK Linz, kde v auguste predčasne ukončil zmluvu. Za nemeckú reprezentáciu si pripísal 76 štartov a má aj bronz z MS 2010 v JAR.
