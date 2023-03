Jesus sa po trojmesačnej pauze vrátil do tréningového procesu Arsenalu

Berlín 8. marca (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Gabriel Jesus sa po trojmesačnej prestávke spôsobenej zranením kolena vrátil do tréningového procesu Arsenalu Londýn.



S tímom už mal odcestovať do Portugalska, kde Arsenal vo štvrtok odohrá prvý osemfinálový zápas Európskej ligy proti Sportingu Lisabon. Zatiaľ nie je isté, či do stretnutia zasiahne.



Dvadsaťpäťročný Jesus si poranil koleno v zápase Brazílie s Kamerunom (0:1) v decembri minulého roka na MS v Katare, pripomenula agentúra DPA. Tréner Arsenalu Mikel Arteta vtedy uviedol, že jeho zranenie je dostatočne vážne na to, aby prinútilo klub poobzerať sa po novej posile.