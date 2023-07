Jílek okomentoval Haraslínove góly: Aj o Robbenovej kľučke každý vedel

Praha 24. júla (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín rozhodol dvoma gólmi o triumfe obhajcu titulu Sparty Praha nad Sigmou Olomouc 2:0. Po zápase ho chválil nielen tréner Sparty Brian Priske, ale aj hosťujúci kouč Václav Jílek, ktorý v gólových situáciách hľadal paralelu s bývalým holandským krídelníkom Arjenom Robbenom.



Haraslín dvakrát prekonal krajana Matúša Macíka po takmer identických akciách. Loptu si v 16. aj 55. minúte prehodil na ľavú nohu a zakončil krížnou strelou. "Videl som, že mi príliš nevychádza naviesť si loptu do stredu, tak som skúsil odlišný spôsob. To je moja úloha na ihrisku. Pri druhom góle som mal pocit, že obranca čakal ďalšiu zmenu, preto skôr bránil opačnú stranu. Podarilo sa mi ho rozhodiť," citoval dvadsaťsedemročného Slováka portál idnes.cz. Svoj pohľad na gólové situácie po zápase poskytol aj tréner Sigmy Václav Jílek: "O Arjenovi Robbenovi tiež každý vedel, že robí kľučku do stredu, avšak vždy mu to vyšlo. Na Haraslína sme sa pripravovali, ale v takýchto situáciách rozhoduje perfektné načasovanie, čo sa mu dokonale podarilo."



Slovenský krídelník bol v zápase blízko k zavŕšeniu premiérového hetriku v seniorskej kariére. "Trochu som na to myslel. Škoda zakončenia, keď mi jeden z obrancov v poslednej chvíli vypichol loptu. Tréner so mnou mal nakoniec iné plány, urazený však nie som," povedal 29-násobný reprezentant, ktorého tréner Priske vystriedal v 64. minúte. Kormidelník Sparty výkon Haraslína pochválil: "Viem, že asi chcel hetrik, ale máme veľmi dobrú lavičku a využijeme ju. Odohral dobrý zápas a previedol obrovskú kvalitu. Nielen pri útočných situáciách, ale aj v defenzíve, keď sa niekoľkokrát poctivo vrátil a nič nevypustil. Kondiční tréneri robia dobrú prácu, potom je to už iba na samotných hráčoch, aby to využili."