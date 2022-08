Jirka sa na tri roky upísal Plzni: Som nadšený

Plzeň 11. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Erik Jirka sa dohodol na zmluve s českým šampiónom Viktoriou Plzeň. Novému tímu by mohol byť k dispozícii už na budúci týždeň v úvodnom stretnutí play off Ligy majstrov proti Karabachu Agdam. Informoval o tom portál idnes.cz.



Dvadsaťštyriročný krídelník naposledy pôsobil v druholigovom španielskom klube Real Oviedo, kde mu koncom júna vypršal kontrakt. S Plzňou sa dohodol na trojročnej spolupráci. "Ide o rýchlostný typ krídelníka, ktorý perfektne zapadá do nášho spôsobu hry. Erik by navyše nemal mať problém s adaptáciou na nové prostredie a do kabíny by mal rýchlo zapadnúť," uviedol kouč Plzne Michal Bílek.



Odchovanec trnavského Spartaka hrával tiež za Crvenu Zvezdu Belehrad, Radnički Niš, Górnik Zabrze a CD Mirandés. Na konte má sedem štartov a jeden gól za národný tím. "Keď mi agent povedal o záujme Plzne, bol som z toho nadšený. Zabojovať o Ligu majstrov je pre mňa obrovská motivácia, rovnako ako pre všetkých hráčov v Plzni," poznamenal Jirka po podpise kontraktu.