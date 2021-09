JJ Redick oznámil po pätnástich sezónach koniec kariéry

New York 21. septembra (TASR) - Americký basketbalista JJ Redick oznámil v utorok po pätnástich sezónach v zámorskej NBA koniec kariéry.



Jedenásty hráč vstupného draftu z roku 2006 odohral v profilige 940 stretnutí v šiestich kluboch. V minulej sezóne obliekal dres New Orleans Pelicans a Dallasu Mavericks a zaznamenal priemer 7,4 bodu, 1,5 doskoku a 1,2 asistencie.



"Nikdy som si nevedel predstaviť, že budem hrať basketbal tak dlho. Keď som začínal minulú sezónu, chcel som, aby to bol môj posledný rok, ale nevedel som ako to dopadne. Teraz je to jasné. Prišiel čas, aby som sa zastavil, zamyslel sa a pripravil sa na ďalšiu fázu života," citoval slová 37-ročného hráča oficiálny web ligy nba.com.