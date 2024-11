Joachima Löwa neláka bundesliga, reprezentáciu by zvážil

Berlín 18. novembra (TASR) - Bývalý kormidelník nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw nevylúčil, že by sa ešte mohol vrátiť k trénerstvu v prípade, že by prišla zaujímavá ponuka od niektorého národného tímu.



Šesťdesiatštyriročný Löw viedol Nemecko v rokoch 2006 až 2021 a na MS 2014 s ním získal titul. Odvtedy nikoho netrénoval. V nedeľňajšom rozhovore pre SWR uviedol, že ho neláka viesť bundesligový klub, ale iba národné mužstvo, ak by ho ponuka zaujala. Informovala agentúra dpa.